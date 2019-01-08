Анапчане возложили на власти вину за угрозу подтопления

08 января 2019, 23:01

Два селения близ Анапы оказались под угрозой подтопления после обильных осадков, ведутся работы для снижения уровня воды в реках и озерах, рапортовали сегодня городские власти. Меры нужно было принимать до того, как ситуация стала критической, считают пользователи соцсетей.

С 20 декабря 2018 года в Анапе выпали осадки в два с половиной раза больше нормы. Угроза подтопления возникла в станице Анапской и на хуторе Чембурка. Чтобы это предотвратить, с начала января ведется расчистка речных русел, сегодня такие работы проводились на реке Анапке, отчитались городские власти.

Ранее было очищено от заторов русло реки Сукко, уровень воды в которой поднялся до опасных отметок 4 января. Десяти- и пятнадцатиметровые бревна диаметром до метра, принесенные потоками с гор, создавали угрозу мосту. "После расчистки русла датчики показали уровень воды на 70 сантиметров ниже опасных значений", - сообщила мэрия Анапы.

В станице Анапской вода подтопила огороды, а в Чембурке 7 января подошла к домам. Местные жители отказались эвакуироваться, хотя для них уже были подготовлены места в санатории. В итоге вода в дома не зашла, но уровень воды в Чембуркском озере продолжает медленно повышаться. На расчистку путей, которые выводят воду из озера, брошена тяжелая техника. "Важно, что эти действия мы предпринимаем своевременно, не допуская опасной ситуации. Это позволит увеличить пропускную способность реки, через которую вода уходит в море, и не допустить дальнейшего подтопления сельских территорий", - процитировала пресс-служба администрации Анапы главу города Юрия Полякова.

По данным управления гражданской обороны и защиты населения, площадь озера около 40–45 квадратных километров, поэтому добиться быстрого снижения уровня воды сложно, говорится в сегодняшнем сообщении на официальном сайте Анапы.

Пользователи соцсетей раскритиковали власти Анапы

"Повод попиариться для мэра, проверенный метод не решать проблему, чтобы когда наступает ... [беда], спасти всех", - прокомментировал сегодня информацию о расчистке русла Анапки пользователь соцсети "ВКонтакте" Алексей Иванов. С ним согласился другой комментатор сообщества "Анапа Новости", Марат Рахматуллин. "В 2018 уже было "потрачено" 3,4 млн рублей на расчистку русла в двух местах, но пока свидетелей, которые бы видели технику на русле Анапки в 2018, нет", - отметил Марат Рахматуллин.

"И снова пока "петух не клюнул"... Почему это раньше нельзя было сделать? Ведь деньги на это заложены в бюджете", - возмутился Дмитрий Слабода в другом сообществе, "Анапское Черноморье". Он также разметил там фотографии затопленной АЗС близ Чембурки.

Ольга Бондарь , отметила, что дома подтапливает и в самом городе. "Ливневки будут когда-то делать? Хотя бы в новостройках? Наши дома сдали городу, а дома подтапливает..." - написала она. А Виктор Антипенко, комментируя рапорт властей о борьбе с подтоплением, указал на плохую работу коммунальщиков Анапы. "Сегодня утром весь город был одним большим катком без песка.)) Это так службы с администрацией работают.)) ... [Надоели] уже со своими отчетами о проделанной работе. Пусть лучше невидимая, но реально сделанная наперед... без отчетов и самопревозношения..." - написал он сегодня.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ближайшие несколько суток осадки в Анапе не ожидаются. В ночь на 9 января температура воздуха составит -5 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. Днем 9 января будет +3, скорость ветра 8 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.