Очередь на "Верхнем Ларсе" выросла до 120 грузовиков

08 января 2019, 12:58

Водителям большегрузов, ожидающим выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, предлагаются места в гостиницах, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 6 января проезд по Военно-Грузинской дороге был открыт для легковых автомобилей, но для большегрузов трасса осталась закрытой. Утром 7 января выезда из Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс" ожидали 92 машины.

По данным управления МЧС по Северной Осетии, 120 большегрузов ожидают открытия Военно-Грузинской дороги, сообщил в 10.36 мск "15-й регион".

По словам сотрудника управления, на КПП "Верхний Ларс" работает пункт обогрева, кроме того, водителям-дальнобойщикам во Владикавказе и на КПП предлагаются места в гостиницах, пишет сегодня "Российская газета".

Информация о числе машин, ожидающих выезда из Северной Осетии в Грузию, на сайте республиканского ГУ МЧС, по состоянию на 12.58 мск, не опубликована.

Согласно изображению с веб-камер на пункте пропуска "Верхний Ларс", по состоянию на 12.58 мск, на выезде из России выстроилась очередь большегрузных машин. Изображения с веб-камер обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пункты пропуска на границе России и Грузии работают в круглосуточном режиме, но во время ухудшения погоды бывают временно закрыты, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также опубликован материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском поселке Степанцминда умеренный снегопад, температура воздуха -10 градусов, скорость ветра 17 метров в секунду. В ночь на 9 января осадки прекратятся, температура воздуха понизится до -11 градусов, а ветер стихнет до 8 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.