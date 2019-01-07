Военно-Грузинская дорога. Фото © Sputnik / Дзерасса Биазарти https://sputnik-ossetia.ru/North_Ossetia/20161216/3461859.html

07 января 2019, 14:54

Пункты обогрева оборудованы для водителей фур на "Верхнем Ларсе"

Более 90 большегрузных машин ожидают выезда из Северной Осетии в Грузию на КПП "Верхний Ларс", для водителей выставлены пункты обогрева, сообщили сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", в 14.30 мск 6 января проезд по Военно-Грузинской дороге был открыт для легковых автомобилей, но для большегрузов она осталась закрытой.

По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, на Военно-Грузинской дороге ожидают проезда 92 большегрузных автомобиля. "Выставлены пункты обогрева", - процитировал в 09.34 мск сообщение ведомства "Интерфакс".

Информация о числе большегрузов, ожидающих проезда на КПП "Верхний Ларс", на сайте управления МЧС, по состоянию на 14.54 мск, не опубликована.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 14.54 мск на выезде из России выстроилась очередь из фур, очереди легковых автомобилей нет. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на границе России и Грузии работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погоды бывают временно закрыты, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка о Военно-Грузинской дороге

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском поселке Степанцминда осадков нет, температура воздуха -8 градусов, скорость ветра 11 метров в секунду. В ночь на 8 января ожидается слабый снегопад, температура воздуха останется прежней, а ветер стихнет до 10 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более  точного прогноза.

Примечание:

"Водители сообщили о нормализации ситуации на КПП Казбеги", "Трасса Казбеги - Ларс остается закрытой", "Цены на билеты российских авиакомпаний выросли в Армении".

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