Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

06 января 2019, 18:10

Погодные условия позволили открыть проезд по Военно-Грузинской дороге для легковых автомобилей, но для большегрузов она остается закрытой, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 января Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов, и к вечеру 5 января на КПП "Верхний Ларс" скопилась очередь из 65 грузовиков. Затем, с вечера 5 января, проезд был закрыт уже для всех машин, и к середине сегодняшнего дня к очереди добавились 40 легковушек.

Дорога с грузинской стороны расчищена, и пограничная полиция Грузии рекомендовала разрешить проезд легковым автомобилям, имнформировало сегодня управление МЧС России по Северной Осетии. Все виды транспорта, за исключением большегрузов, получили возможность пересечь границу с 14:30 мск, говорится в сообщении. При этом спасатели рекомендовали водителям воздержаться от поездок по Военно-Грузинской дороге.

Дорога открыта, подтвердили участники сообщества "Верхний Ларс" в соцсети "ВКонтакте". "Машин [на КПП "Верхний Ларс"] нормально, но очередь проходит довольно быстро на самой границе. Минут 30 - и все на нейтральной территории", - отметила участница паблика Дариночка Белоглазова около 16:40 мск.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня по состоянию на 18.10 мск на въезде в Грузию выстроилась очередь из фур, легковых автомобилей нет. Видны проезжающие в сторону России легковушки. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают временно закрыты, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". В разделе "Справочник" также можно ознакомиться с материалом о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском поселке Степанцминда умеренные осадки, температура воздуха -6 градусов, скорость ветра 15 метров в секунду. Ночью умеренные осадки сохранятся, похолодает до -7, ветер усилится до 16 метров в секунду. Днем 7 января без осадков, -8 градусов, ветер 11 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более