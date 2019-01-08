Отец сочинского бизнесмена заявил о его невиновности в убийстве Широбокова

08 января 2019, 02:39

Сочинский бизнесмен, соучредитель ЖСК "Альфа" Олег Лаптев дал признательные показания в убийстве Александра Широбокова. По словам отца бизнесмена Юрия Лаптева, его сын невиновен, а признательные показания дал под давлением.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря в центре Сочи было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. Им оказался бизнесмен Александр Широбоков, которые ранее был депутатом городского собрания, а также возглавлял жилищно-строительный кооператив "Альфа".

Отец соучредителя ЖСК "Альфа" Олега Лаптева Юрий Лаптев рассказал 7 января корреспонденту "Кавказского узла", что его сын обвинен в убийстве Александра Широбокова.

По его словам, сын был арестован 11 декабря 2018 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил ему арест сроком на два месяца.

"17 декабря выяснилось, что, находясь арестованным по подозрению в мошенничестве на Мацесте, мой сын дал признательные показания в убийстве Александра Широбокова. Я сам воспитывал моего сына. Он не может убить муху... Я полагаю, что имело место принуждение к даче показаний. Я не знаю, в каком состоянии мой сын, что с ним сделали? Какое давление на него оказали: физическое или моральное - я не могу судить", - рассказал Лаптев.

По его словам, у сына есть алиби, так как он "был совершенно в другой части города", к тому же он не мог убить Широбокова "в силу своих психофизических способностей".

Юрий Лаптев заявил, что написал десяток писем в правоохранительные органы, но пока безрезультатно.

Обвинение в убийстве подтвердил адвокат Олега Лаптева Данила Тимофеев.

"Да, моему подзащитному вменяется убийство на основании его добровольного признания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключает, что на Лаптева было оказано давление. Кроме того, по его словам, при написании чистосердечного признания он не присутствовал, так как его не пригласили.

Юрий Лаптев обратился в "Комитет против пыток" с просьбой "провести общественное расследование" по факту возможного давления на его сына.

Юрист "Комитета против пыток" Роман Веретенников подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" получение обращения от Юрия Лаптева.

Александр Широбоков судился с членами ЖСК "Альфа" из-за земельного участка.

Юрий Лаптев также рассказал о судебной тяжбе между сыном и Александром Широбоковым. По его словам, сын, будучи застройщиком, построил три дома на улице Плеханова, после чего его дольщики пытались выйти из ЖСК "Альфа".

Одна из дольщиц, выступающая на стороне Лаптева, Мария Никифорова подтвердила суть тяжбы.

"ЖСК "Альфа" разделился после того, как Александр Широбоков прекратил отчитываться о своей деятельности... По договору с Широбоковым участок ПЖСК "Альфа" был передан в субаренду Олегу Лаптеву. Лаптев вел себя добросовестно по отношению к дольщикам. Из почти полусотни человек, которым он построил квартиры, только четверо выразили недовольство с требованием вернуть им деньги вместо квартир", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, одна из дольщиц в 2016 году написала заявление о мошенничестве, заявив, что "Олег Лаптев получил миллион 320 тысяч рублей, но квартиру не построил".

"Вложив все деньги в стройку, Олег Лаптев просил ее подождать", - отметила Никифорова.

По ее словам, "вдруг после убийства Александра Широбокова" Олега Лаптева задержали и "предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере" по заявлению упомянутой дольщицы.

Никифорова рассказала, что ее вызывал следователь и спрашивал о конфликте между Широбоковым и Лаптевым.

"Я ему пояснила, что конфликт был, но он решался цивилизовано в суде", - рассказала она.

Комментариями следствия по поводу обвинения, предъявленного Лаптеву, "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сведений о предъявленном Лаптеву обвинении нет.