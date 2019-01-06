Десять граждан Азербайджана пострадали в ДТП на Ставрополье

06 января 2019, 15:46

Переполненный микроавтобус, ехавший из Баку в Москву, опрокинулся на трассе в Ставропольском крае, сообщило ГИБДД. Трое из десяти пострадавших в тяжелом состоянии.

По данным краевого управления ГИБДД, авария произошла сегодня в 10.25 мск. Водитель микроавтобуса Mersedes не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

Микроавтобус был переполнен - там ехало на два человека больше, чем это предусмотрено инструкцией, отметили в ведомстве. Все девять пассажиров и водитель являются жителями Баку, со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщил сегодня "Пятый канал".

Трое из десяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в краевую больницу в Буденновске. Остальные семеро, в том числе двухлетний ребенок, были доставлены в ЦРБ Левокумского района. "Им оказана первичная помощь, они отказались от госпитализации", - процитировал слова представителя Минздрава ТАСС.

Попавший в аварию микроавтобус направлялся из Баку в Москву, все пассажиры и водитель - граждане Азербайджана, передал информацию ГУ МЧС Ставропольского края "Интерфакс".