Работы по восстановлению электроснабжения. Фото пресс-службы МРСК Юга.

06 января 2019, 11:56

Энергетики отчитались об устранении последствий аварии в Волгоградской области

Восстановлено электроснабжение жителям 41 населенного пункта Волгоградской области, лишившимся накануне электричества после аварии, сообщила сегодня МРСК Юга..

Как писал "Кавказский узел", авария на электросетях произошла 5 января в Волгоградской области во время сильного ветра с мокрым снегом. По данным Минэнерго, без электричества остались жители 41 населенного пункта. Вечером того же дня администрация области сообщила о подаче электроэнергии в 28 населенных пунктов.

Работники ремонтных бригад к 21.53 мск 5 января завершили работы на линиях электропередач, из-за которых была нарушена подача электроэнергии, сообщило сегодня МРСК Юга на своем сайте.

Энергетики устранили все нарушения на воздушных линиях электропередачи 6/10 кВ, вызванные непогодой в Волгоградской области, и включили их в работу, отмечается в сообщении, отчиталась сетевая компания.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 6 января в Волгограде ожидается умеренный дождь при температуре -6 градусов, скорость ветра составит 8 метров в секунду. 7 января вновь осадки прекратятся, температура снизится до -12, скорость ветра - до 6 метров в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

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