Электроснабжение в Волгоградской области частично восстановлено

05 января 2019, 23:54

Подача электроэнергии возобновлена в 28 населенных пунктах Волгоградской области из 41, уточнили в администрации.

Как писал "Кавказский узел", аварии на электросетях произошли сегодня в Волгоградской области во время сильного ветра с мокрым снегом. По данным Минэнерго на 11:00 (10:00 мск), без электричества оставались 11700 человек.

По уточненным данным, всего без электроснабжения сегодня остались жители 41 населенного пункта Ольховского, Старополтавского, Палласовского, Дубовского, Николаевского, Среднеахтубинского и Даниловского районов. "В 28 населенных пунктах региона возобновили подачу электричества, нарушенную из-за непогоды", - говорится в сообщении на сайте администрации Волгоградской области.

Пресс-служба администрации отметила, что работы по обеспечению электроснабжения 13 населенных пунктов региона продолжаются. Сколько человек остаются без света - не уточняется.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 6 января в Волгограде ожидаются осадки при температуре -6 градусов, скорость ветра составит 8 метров в секунду. 7 января вновь ожидаются осадки, температура снизится до -10, скорость ветра - до 7 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.