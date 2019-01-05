Кумыки осудили подмену надписи на памятнике турецким воинам в Дагестане

05 января 2019, 22:13

Надпись на мраморной плите памятника воинам Кавказской исламской армии в дагестанском селе Агачаул была изменена 3 января без согласования с авторами, заявили представители семи кумыкских организаций. Они потребовали восстановить первоначальный текст.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2018 года в селе Агачаул близ Махачкалы был установлен памятник бойцам Османской империи, изгнавшим 100 лет назад из Дагестана отряды генерала Лазаря Бичерахова. Решение установить памятник было принято и реализовано общинами селений Тарки, Агачаул, Кяхулай, Альбурикент, Атлыбоюн (Ленинкент), Бойнак (Уллубийаул) и Казаныш.

Памятник турецким воинам в Дагестане напомнил о спорных аспектах гражданской войны. Местные жители ассоциируют бичераховцев с насилием, воспринимая турков как освободителей. При этом у историков нет общего мнения, являлись ли эти действия Османской империи на Северном Кавказе интервенцией.

3 января мраморная плита с первоначальной трехъязычной надписью (на кумыкском, турецком и русском языках) на памятнике была подменена другой русскоязычной, говорится в распространенном сегодня кумыкскими организациями заявлении. Это было сделано втайне от установивших эту плиту организаций администрацией Карабудахкентского района и администрацией села Агачаул, утверждают авторы заявления, которое поступило сегодня в «Кавказский узел».

«В память воинам, павшим в боях за свободу России и Дагестана на горе Тарки-Тау вблизи селения Агачаул в 1918 году. Мир и покой их душам», - значится на плите памятника, фотография которого опубликована вместе с заявлением. Здесь же размещена фотография с первоначальной надписью на плите, в которой говорилось: «Священной памяти солдат Османской армии, павших 5-7 ноября 1918 года смертью храбрых в боях за освобождение Анжикалы (Порт-Петровска) от оккупационных войск генерала Л.Бичерахова. Мир и покой их душам».

Представители кумыкских организаций обвинили чиновников в подлоге. «Таким образом, была произведена не только подмена текста, но и подлог, так как под ним указаны названия наших организаций, хотя к новому тексту мы никакого отношения не имеем, о чем и заявляем в категорической форме», - сказано в заявлении.

В нем указано, что собрание представителей кумыкских общин требует от муниципальных властей безотлагательного восстановления первоначального текста. «Мы не можем равнодушно наблюдать за тем, как наносится ущерб нашим добрым именам и репутации, а наше благое богоугодное дело намеренно политизируется», - говорится в заявлении.

Его авторы сообщают, что инициаторы проекта подвергаются давлению и запугиванию, а демонтаж первоначальной надписи на памятнике стал результатом того, что отдельные СМИ и чиновники «способствовали распространению заведомо ложной, клеветнической, информации, откровенных домыслов и выдумок о богоугодном начинании, как якобы проплаченному из-за границы».

Заявление подписано представителями семи юридически зарегистрированных территориально-соседских общин «Таргу», «Агачаул», «Кахулай-Торкали», «Альбурикент», «Атлыбоюн», «Бойнак», «Казаныш».

Демонтаж первоначальной надписи на памятнике в селе Агачаул блогеру "Кавказского узла" Кямалу Али, который ведет блог "Ветер с Апшерона", напомнил репрессии 1937 года. «Хочу сказать, что защита интересов, безопасности и целостности РФ пролегает не через ночные подлоги, репрессии и запугивания, все то, что наши народы видели в 1937 году. Нет, как раз годы репрессий показали, что могут приносить только развал государства. Эхо 37-го аукнулось в Кавказской войне девяностых, а после первого эха бывает второе, третье... Ночная диверсия против памятника и преследования активистов, желавших оставить после себя каменное свидетельство благодарности кумыков ушедшим в мир иной воинам-спасителям - это повторение тридцать седьмых, которое тоже аукнутся», - написал он в своем посте «Кумыки Дагестана называют ночную операцию властей "подлогом"».

Демонтаж первоначальной надписи на памятнике осудили пользователи Интернета.

«Ребята, значит, они вас сильно боятся. Поразительно .... все-таки кумыки всегда имели лучшую организацию и элемент государственности, вот это их и напугало. Просто лучше учитесь, помогайте друг другу занимайте ключевые места, и ничего они не смогут вам сделать», - написал Seydoux Shah под заявлением кумыкских общин, опубликованное на странице пользователя Zelim Han Kumuk в Facebook.

«Демонтаж равносильно вандализму. Право что-то менять имеют те, кто установил памятник», - заявил там же Саид Мусхаджиев.

На официальных сайтах администрации Карабудахкентского района и администрации села Агачаул, по данным на 22.10 мск 5 января, информации об изменении надписи на памятнике и комментариев относительно заявления кумыкских общин не было.