Проезд по дороге к армянской границе ограничен в Грузии

05 января 2019, 11:55

Движение машин с прицепом и больших автобусов запрещено по трассе от Ниноцминды до границы с Арменией и на дороге в Сванетии, в этих районах идет метель.

Как писал "Кавказский узел", с вечера 4 января закрыта Транскавказская магистраль, связывающая Россию с Южной Осетией, и запрещено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге - единственным сухопутным путем, связывающим Армению с Россией.

Снег и сильный ветер стали причиной ограничения движения на ведущей к армянской границе дороге через перевал Паравани, сообщил Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. На трассе международного значения между Ниноцминдой и границей запрещен проезд автомобилей с прицепом и полуприцепом и автобусов, вместимостью более 30 мест.

Аналогичные ограничения действуют и между Хаиши и Ушгули на дороге, ведущей в высокогорную Сванетию, со ссылкой на ведомство информировали сегодня "Новости-Грузия".

Напомним, что 2 января Параванский перевал закрывался для всех видов транспорта.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ниноцминде без осадков, ноль градуса, скорость ветра 1 метр в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.