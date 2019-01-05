Заснеженная дорога в Грузии. Фото со страницы Департамента автодорог Грузии в Facebook. https://www.facebook.com/pages/Roads-Department-of-Georgia

05 января 2019, 11:55

Проезд по дороге к армянской границе ограничен в Грузии

Движение машин с прицепом и больших автобусов запрещено по трассе от Ниноцминды до границы с Арменией и на дороге в Сванетии, в этих районах идет метель.

Как писал "Кавказский узел", с вечера 4 января закрыта Транскавказская магистраль, связывающая Россию с Южной Осетией, и запрещено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге - единственным сухопутным путем, связывающим Армению с Россией.

Снег и сильный ветер стали причиной ограничения движения на ведущей к армянской границе дороге через перевал Паравани, сообщил Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. На трассе международного значения между Ниноцминдой и границей запрещен проезд автомобилей с прицепом и полуприцепом и автобусов, вместимостью более 30 мест.

Аналогичные ограничения действуют и между Хаиши и Ушгули на дороге, ведущей в высокогорную Сванетию, со ссылкой на ведомство информировали сегодня "Новости-Грузия".

Напомним, что 2 января Параванский перевал закрывался для всех видов транспорта.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ниноцминде без осадков, ноль градуса, скорость ветра 1 метр в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Участок дороги между Владикавказом и Верхним Ларсом открыт", "Проезд большегрузов запрещен на участке Владикавказ-Верхний Ларс", "185 большегрузов доехали до границы Армении после открытия "Верхнего Ларса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 января 2019, 13:06

05 января 2019, 11:55

05 января 2019, 10:54

05 января 2019, 09:52

  • Три активиста объявили голодовку в поддержку Мехмана Гусейнова

    Активист партии Народного фронта Азербайджана, член правления партии "Мусават" и глава Центра мониторинга политзаключенных присоединились к голодовке блогера Мехмана Гусейнова, потребовав освободить его из заключения. Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану призвали власти страны пересмотреть новое дело против Гусейнова.

05 января 2019, 08:46

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Новости

Все новости

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки