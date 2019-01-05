Военно-Грузинская дорога. Фото: Радио Эркентьи (RFE/RL)

05 января 2019, 06:28

Запрещен проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге на выезд как из Грузии, так и из России прекращено до улучшения погоды.

Ограничения на выезд из России по трассе Владикавказ - Верхний Ларс введены с 22:30 мск 4 января в соответствии с рекомендациями пограничной полиции Грузии, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Проезд для легковушек открыт, однако спасатели рекомендовали на сайте ведомства воздержаться от поездок в этом направлении.

Для машин с прицепом и полуприцепом закрыт и выезд из Грузии, со ссылкой на ереванское посольство Грузии в ночь на 5 января сообщили "Новости-Армения". Трасса Степанцминда - Ларс является единственным сухопутным путем, связывающим Армению с Россией, отмечается в сообщении.

Отметим, что 4 января был закрыт и проезд по Транскавказской магистрали, связывающей Россию с Южной Осетией.

Скриншот изображения с камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 6:27 мск 5 января, https://vlars.ru/pages/3-webcamСогласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 6:27 мск на КПП при въезде в Грузию стоят несколько легковых автомобилей, подъезда к нему не видно из-за метели. В сторону Россию очереди нет. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставленыпо трассе  Северо-Кавказским таможенным управлением, отмечается в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают  временно закрыты, следует из справки "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском поселке Степанцминда облачная погода, снег, температура воздуха ноль градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"185 большегрузов доехали до границы Армении после открытия "Верхнего Ларса", "Проезд большегрузов запрещен на участке Владикавказ-Верхний Ларс", "Военно-Грузинская дорога открыта".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 января 2019, 06:28

05 января 2019, 04:55

05 января 2019, 03:40

05 января 2019, 02:12

05 января 2019, 01:13

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки