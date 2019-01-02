Дорога к границе Армении перекрыта в Грузии

02 января 2019, 18:43

Движение всех видов транспорта на Параванском перевале запрещено на время метели, сообщил Департамент автомобильных дорог Грузии.

По данным ведомства, закрыт участок с 94-го по 110-й километр трассы Кода - Парцхиси - Манглиси - Цалка - Ниноцминда.

В этом районе идет сильная метель, на трассе гололед, со ссылкой на департамент автодорог информировали сегодня "Новости-Грузия".

Закрыт Параванский перевал, уточнил "ИнтерпрессНьюс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ниноцминде -4 градуса, ветер дует со скоростью 10 метров в секунду. В ночь на 3 января похолодает до -12, скорость ветра останется прежней. Осадки в ближайшие сутки не прогнозируются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Отметим, что в декабре 2018 года из-за непогоды неоднократно закрывалась Военно-Грузинская дорога, связывающая Грузию с Россией.