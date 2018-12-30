Сняты ограничения на Военно-Грузинской дороге

30 декабря 2018, 21:56

Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен для всех видов транспорта, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта с 26 декабря. 29 декабря был снят запрет на проезд для легковых автомобилей, для большегрузов дорога оставалась закрытой.

Ограничения на проезд были сняты сегодня в 20.10 мск с связи с улучшением погодных условий на территории Грузии, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ведомство не сообщило об очереди на границе. Однако, согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 21.50 мск на въезде в Грузию наблюдается очередь из большегрузов и легковых автомобилей, конца которой не видно из-за поворота дороги. В сторону Россию очереди нет. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, отмечается в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают временно закрыты, следует из справки "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -7 градусов, ветер скоростью 8 метров в секунду. Ночью температура понизится до -8, ветер усилится до 9 метров в секунду. 31 декабря осадков также не ожидается, столбик термометра опустится -10 градусов, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.