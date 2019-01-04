Пассажиры в аэропорту Сочи. Фото: пресс-служба международного аэропорта Сочи http://aer.aero/press-center/photo/mezhdunarodnyy-aeroport-sochi/

04 января 2019, 12:44

Пассажиры задержанного в Сочи рейса вылетели в Москву

Около 80 пассажиров, ожидавшие вылета в аэропорту Сочи со 2 января, отправлены в Москву двумя самолетами.

Как писал "Кавказский узел", пассажирский самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Сочи 2 января в 18.30 мск. Однако вылет откладывался в связи с непогодой. Вылета ожидали более 80 пассажиров. По состоянию на 18.00 мск 3 января, 80 человек находились в гостиницах, две семьи с маленькими детьми расположились в комнате матери и ребенка аэропорта.

71 пассажир задержанного рейса вылетел в Москву сегодня в 03.10 мск резервным бортом авиакомпании Red Wings, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 09.12 мск также вылетел самолет, который должен был выполнить рейс 2 января. На его борту находится семь пассажиров. Остальные пассажиры задержанного рейса в течение времени ожидания вылетели из Сочи другими рейсами авиакомпаний", - цитирует представителя аэропорта ТАСС.

По данным пресс-службы, международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме, пишет "Интерфакс".

Примечание:

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