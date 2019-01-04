Более 80 пассажиров ожидают вылета из аэропорта Сочи

04 января 2019, 02:00

Вылет авиарейса из Сочи в Москву вторые сутки откладывается из-за непогоды, пассажиры размещены в гостиницах, сообщила пресс-служба аэропорта.

Авиарейс должен был вылететь из Сочи 2 января в 18.30 мск.



Вылет отложен из-за сильного попутного ветра, сообщили в авиакомпании Red Wings, которой принадлежит задержавшийся авиалайнер. «Другие самолеты других авиакомпаний имеют допуск в таких метеоусловиях, наш нет», - цитирует 3 января сообщение пресс-службы авиакомпании РБК.

Планируется, что самолет вылетит 4 января на 09.00 мск, кроме того, рассматривается возможность отправить пассажиров в 2.30 мск резервным бортом, пояснили в авиакомпании.

По состоянию на 18.00 мск 3 января 80 человек находятся в гостиницах, две семьи с маленькими детьми расположились в комнате матери и ребенка аэропорта, представительство авиакомпании обеспечило их всех напитками и горячей едой, приводит сообщение пресс-службы международного аэропорта Сочи ТАСС.

По данным он-лайн табло аэропорта на 1.50 мск 4 января, вылет авиалайнера компании Red Wings отложен до 4 января 09:00 мск.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря сильный туман нарушил работу аэропорта в Краснодаре. Число отмененных и задержанных рейсов составило, по данным на 20.50 мск, 21. 4 декабря некоторые из задержанных рейсов вылетели из аэропорта Краснодара со значительным опозданием.