Крупный пожар произошел в жилой пятиэтажке в Дербенте

03 января 2019, 08:26

Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Дербенте на площади 400 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила спасателям сегодня в 6.40 мск.

"Горит крыша пятиэтажного жилого дома по улице 345 мотострелковая дивизия. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Пожар тушат 23 человека, задействованы пять единиц техники, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что в результате пожара, который произошел в ноябре 2018 года в частных домах на Бежтинском участке в Дагестане без жилья остались 11 человек.