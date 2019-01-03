03 января 2019, 08:26
Крупный пожар произошел в жилой пятиэтажке в Дербенте
Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Дербенте на площади 400 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС.
По данным ведомства, информация о пожаре поступила спасателям сегодня в 6.40 мск.
"Горит крыша пятиэтажного жилого дома по улице 345 мотострелковая дивизия. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
Пожар тушат 23 человека, задействованы пять единиц техники, проинформировало ведомство.
"Кавказский узел" ранее писал, что в результате пожара, который произошел в ноябре 2018 года в частных домах на Бежтинском участке в Дагестане без жилья остались 11 человек.
"Два человека пострадали при взрыве на станции техобслуживания в Дагестане", "Пожар в мечети в дагестанском селе потушен", "Трехсменное обучение введено в школе Мокока после пожара".
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Крупный пожар произошел в жилой пятиэтажке в Дербенте
Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Дербенте на площади 400 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС.
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