Пожарная машина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7817127/

03 января 2019, 08:26

Крупный пожар произошел в жилой пятиэтажке в Дербенте

Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Дербенте на площади 400 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила спасателям сегодня в 6.40 мск.

"Горит крыша пятиэтажного жилого дома по улице 345 мотострелковая дивизия. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Пожар тушат 23 человека, задействованы пять единиц техники, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что в результате пожара, который произошел в ноябре 2018 года в частных домах на Бежтинском участке в Дагестане без жилья остались 11 человек.

Примечание:

"Два человека пострадали при взрыве на станции техобслуживания в Дагестане", "Пожар в мечети в дагестанском селе потушен", "Трехсменное обучение введено в школе Мокока после пожара".

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