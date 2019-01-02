Аварийный знак на дороге. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

02 января 2019, 17:50

ДТП с семью жертвами произошло в Кабардино-Балкарии

Один человек погиб, еще шестеро, включая троих детей, получили травмы сегодня при столкновении двух машин в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.

По данным МВД по Кабардино-Балкарии, авария произошла около 12.00 мск на дороге Прохладный - Баксан - Эльбрус.

"По предварительным данным, 69-летний житель села Булунгу Чегемского района, управляя "Волгой" и выполняя маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной "Мерседес", - говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарии.

Согласно сообщению, от полученных травм скончалась 17-летняя девушка - пассажирка "Волги". "В лечебное учреждение доставлены шесть человек: водитель "Волги" и три его пассажира, в том числе двое детей - мальчик 2002 года рождения и девочка 2006 года рождения, а также пассажиры иномарки - 28-летняя женщина и мальчик 2012 года рождения", - говорится в пресс-релизе.

Комментариев от представителей участников аварии по поводу заявления МВД по Кабардино-Балкарии пока не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус в Кабардино-Балкарии погибли шесть человек.

Примечание:

"Два человека пострадали при ДТП в Нальчике", "Сбившие детей на "зебре" в Чегеме водители признали вину", "Полицейский в Кабардино-Балкарии стал подозреваемым в гибели человека при ДТП".

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