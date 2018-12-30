Андрей Карпеев. Фото: пресс-служба ТФОМС Республики Крым, http://tfomsrk.ru

30 декабря 2018, 11:12

Андрей Карпеев возглавил ФОМС в Дагестане

Председатель Правительства региона Артем Здунов подписал распоряжение о назначении директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Андрея Карпеева.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября стало известно о том, что глава правительства Дагестана освободил от должности руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества и мошенничестве. 25 октября депутаты Народного собрания лишили его депутатского мандата досрочно.

"Назначить Карпеева Андрея Юрьевича директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан", - говорится в распоряжении председателя Правительства региона Артема Здунова от 29 декабря, опубликованном на сайте администрации Главы и Правительства Дагестана.

До назначения Карпеев руководил фондом обязательного медицинского страхования в Крыму с 2015 года, ранее, с 2005 года, он работал в контрольно-ревизионном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования, написали "Махачкалинские известия".

Новости о проверках в министерствах и ведомствах Дагестана, после которых последовали увольнения или задержания чиновников, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Глава дагестанского ФОМС заподозрен в хищении 210 миллионов", "Васильев рассказал о связи чиновников ФОМС с боевиками", "Суд продлил арест Магомеду Сулейманову". 

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