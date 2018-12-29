Обвинение попросило штраф за жестокое убийство собак в Ростове-на-Дону

29 декабря 2018, 18:03

Прокурор попросила суд оштрафовать на 50 тысяч рублей ветеринара, обвиняемую в негуманном умерщвлении бездомных собак в ростовском муниципальном центре безнадзорных животных.

Ветеринару компании-подрядчика ростовского Центра управления численностью безнадзорных животных (ЦБЖ) предъявлено обвинение по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель или увечье). Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы. Согласно обвинительному заключению, она выполняла по договору подряда медикаментозную эвтаназию животных с 18 июля по 24 октября 2017 года. При этом подсудимая использовала высокоопасное вещество - препарат "Адилин", применение которого в целях эвтаназии безнадзорных животных запрещено. По версии обвинения, женщина имела умысел на жестокое обращение с животными, осознавая, что данный препарат причиняет животному мучительную смерть от удушья.

Прения по делу о жестоком обращении с животными состоялись сегодня в мировом суде Железнодорожного района Ростова-на-Дону. Вина подсудимой доказана, заявила гособвинитель в своем выступлении. По словам прокурора, виновность ветеринара подтверждена показаниями свидетелей, экспертов и письменными доказательствами, сообщил присутствовавший на процессе корреспондент "Кавказского узла".

Прокурор сослалась, в частности, на показания бывшего ветеринара ЦБЖ Лилии Бондаревой. Бондарева рассказала суду, что ее коллега делала животному только один укол препарата "Адилин" без снотворного и наблюдала, как животное мучительно умирает, находясь в сознании. Бондарева в своих показаниях подчеркнула, что для эвтаназии "Адилин" нельзя применять без снотворного, однако подсудимая всегда приходила только с одним шприцем.

По словам Бондаревой, другие препараты вписывали в акты об эвтаназии, однако в действительности их не применяли, несмотря на ее неоднократные обращения к директору ЦБЖ о необходимости применения снотворного перед использованием "Адилина". Умерщвлялись здоровые животные, в том числе щенки, при этом вес животных не определялся, так как в ЦБЖ отсутствовали весы, огласила прокурор показания свидетельницы.

В качестве специалиста судом был допрошен также специалист Алексей Ермаков, заведующий кафедрой биологии Донского государственного технического университета. Он пояснил, что "Адилин" и "Адилин-супер" разрешены для применения только в одном случае - при ликвидации очагов особо опасных заболеваний, таких как чума, а для регулирования численности животных его использование категорически запрещено. По утверждению профессора Ермакова, запрет на использование данного препарата прописан во Всемирной декларации прав животных.

Директор ростовского ЦБЖ Юрий Пономарев подтвердил в суде, что с подсудимой у ЦБЖ был заключен контракт, согласно которому она осуществляла эвтаназию. По словам Пономарева, при эвтаназиях он не присутствовал, указаний об этом не давал, и какие препараты для этого использовались, он не знает. В настоящее время эвтаназия животных в ЦБЖ не осуществляется, заявил суду Пономарев. Прокурор особо отметила, что в актах об эвтаназии с использованием "Адилина" стоит подпись Пономарева.

Перед чемпионатом мира по футболу в Ростове-на-Дону уничтожали больше безнадзорных животных, чем обычно, а городскому ЦБЖ на уничтожение бродячих животных выделено более 10 миллионов рублей, заявили в апреле "Кавказскому узлу" местные зоозащитники.

Подсудимая виновной себя не признала. Она подтвердила, что между ней и ЦБЖ был заключен контракт на эвтаназию животных, пояснив, что считала используемые ею препараты разрешенными для применения на территории Ростовской области, сказала гособвинитель в своем выступлении.

Прокурор сослалась на пункт 6.3 постановления правительства Ростовской области № 489, определяющего правила отлова и содержания безнадзорных животных в регионе. В документе, опубликованном на сайте областного правительства, перечислены запрещенные методы эвтаназии животных, в частности, "умерщвление животного в бодрствующем состоянии" и "применение жестоких методов умерщвления (утопление, удушение, отравление ядами и иные)". Гособвинитель попросила признать подсудимую виновной и приговорить к штрафу в 50 тысяч рублей в доход государства.

Адвокат требовал оправдать подсудимую, заявляя, что препараты "Адилин", "Адилин-супер" и другие его аналоги в России не запрещены, а в упомянутое прокурором постановление дважды вносились поправки. Доводы профессора Ермакова он отверг: по словам адвоката, Алексей Ермаков не является представителем областного управления ветеринарии и в суде "озвучил свое личное ошибочное мнение". Сама подсудимая выступать в прениях отказалась. На следующем заседании, которое начнется в 17.00 мск 16 января 2019 года, ей будет предоставлено право последнего слова, после чего будет назначена дата приговора.

Представитель регионального отделения "Альянса защиты животных" Маргарита Агафангелос раскритиковала позицию обвинения, назвав штраф чрезмерно мягким наказанием. "Штраф в 50 тысяч рублей никого не остановит от совершения такого же поступка в следующий раз", - заявила активистка корреспонденту "Кавказского узла".

22 ноября 2016 года Анапский городской суд запретил администрации Анапы и ООО "Служба Бася" отлавливать и убивать безнадзорных животных с применением препарата "Адилин-Супер" и его аналогов, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее мэрия Новочеркасска расторгла договор с подрядчиком на отлов животных, который использовал для эвтаназии животных аналогичный препарат.