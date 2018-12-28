Суд поддержал запрет на акцию "Стратегии-31" в Волгограде

28 декабря 2018, 23:45

Суд в Волгограде отказался удовлетворить жалобу активиста Владимира Васильченко на отказ мэрии согласовать в центре города пикет в защиту свободы собраний. Решение суда позволяет городским властям не согласовывать акции под надуманными предлогами, заявил Васильченко.

Как писал "Кавказский узел", активисты "Стратегии-31" неоднократно проводили одиночные пикеты в Волгограде. Они настаивают на исполнении статьи 31 Конституции России, которая говорит о праве граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Групповой пикет, который активисты планировали провести в июле, мэрия не согласовала. Суд счел это решение обоснованным.

Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Активист подавал в мэрию заявку на проведение 31 декабря группового пикета в центре Волгограда, но получил отказ. Сегодня его жалобу на решении городской администрации рассмотрел суд Центрального района Волгограда.

На заседание суда пришли истец Владимир Васильченко, представлявшая ответчика сотрудница юридического отдела мэрии и корреспондент "Кавказского узла". В начале заседания истец дважды заявлял отвод судье, которая, по его словам, на прошлых заседаниях прямо копировала возражения ответчика. Судья взять отвод отказалась. Не удовлетворила она и ходатайства Васильченко о приглашении в суд в качестве ответчиков или свидетелей главы Волгограда Виталия Лихачева и чиновников профильных комитетов.

Васильченко рассказал в суде, что управление мэрии по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами не согласовало его уведомление о проведении пикета, сославшись на уборку и благоустройство улиц с использованием спецтехники. Отказ мотивировался заботой о безопасности участников пикета. "В данном решении мэрии никак не обоснована необходимость обязательности отказа в согласовании, и даже не указано кем, когда, какие конкретно работы по уборке и благоустройству запланированы в указанных в моем уведомлении местах и сроках. Отказано мне и в предоставлении списка свободных мест в центре города для проведения пикетирования. Не получил я и ответ на мое обращение к главе города Лихачеву по поводу несогласования моего уведомления", - заявил на заседании суда Владимир Васильченко.

Он отметил, что мэрия не в первый раз отказывается согласовать пикет под предлогом уборки и благоустройства улиц, но потом никакие работы в указанных местах и в указанное время не проводятся.

Представитель ответчика сообщила суду, что мэрия предложила Васильченко перенести пикет на площадь Металлургов. Однако истец заявил на заседании, что это место безлюдно и потому совершенно неприемлемо для пикетирования.

"Администрация получает полное право по всему городу запрещать все, что угодно, в каких-либо публично значимых местах, ссылаясь на мифические работы по уборке снега и благоустройства улиц", - прокомментировал Васильченко решение суда корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что вместо группового пикета 31 декабря решено провести серию одиночных.