ЕНД потребовало расследования смерти Мачаликашвили парламентской комиссией

28 декабря 2018, 15:24

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" выступила с инициативой о создании в парламенте комиссии по расследованию спецоперации, в результате которой умер Темирлан Мачаликашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили получил тяжелое ранение в голову во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года и спустя две недели умер в больнице. По версии силовиков, Мачаликашвили попытался бросить в них гранату. Родные убитого утверждают, что молодой человек был застрелен в постели. Участники акций в годовщину гибели Темирлана 26 декабря потребовали объективного расследования его гибели. С требованием прояснить обстоятельства смерти Мачаликашвили выступила и народный защитник Грузии.

В начале июля грузинскими СМИ была обнародована информация о связях Темирлана Мачаликашвили с Ахмедом Чатаевым, а также сведения о планируемом Мачаликашвили самоподрыве в Тбилиси. Чатаева подозревали в причастности к теракту в стамбульском аэропорту в июне 2016 года, его убили в ходе спецоперации в Тбилиси 22 ноября 2017 года, говорится в размещенной на "Кавказском узле" биографии Ахмеда Чатаева.

Парламентская фракция оппозиционной партии "Единое национальное движение" предложила создать временную следственную комиссию, говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы партии, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Согласно сообщению, фракция уже подготовила и представила проект высшему законодательному органу страны.

"Наиболее важно, кем выдан приказ и на каком основании. В частности, были ли неопровержимые доказательства у следственных органов и были ли обоснованные подозрения, в результате которых произошла ликвидация", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в заявлении ЕНД указывается, что у семьи Мачаликашвили есть основания для недоверия следствию, однако на их вопросы должной реакции не было.

Комментариев представителей следственных органов по поводу инициативы ЕНД пока не поступало. При этом ранее депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили заявил, что нет необходимости на данном этапе в создании следственной комиссии.