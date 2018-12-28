28 декабря 2018, 15:24

ЕНД потребовало расследования смерти Мачаликашвили парламентской комиссией

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" выступила с инициативой о создании в парламенте комиссии по расследованию спецоперации, в результате которой умер Темирлан Мачаликашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили получил тяжелое ранение в голову во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года и спустя две недели умер в больнице. По версии силовиков, Мачаликашвили попытался бросить в них гранату. Родные убитого утверждают, что молодой человек был застрелен в постели. Участники акций в годовщину гибели Темирлана 26 декабря потребовали объективного расследования его гибели. С требованием прояснить обстоятельства смерти Мачаликашвили выступила и народный защитник Грузии.

В начале июля грузинскими СМИ была обнародована информация о связях Темирлана Мачаликашвили с Ахмедом Чатаевым, а также сведения о планируемом Мачаликашвили самоподрыве  в Тбилиси. Чатаева  подозревали в причастности к теракту в стамбульском аэропорту в июне 2016 года, его убили в ходе спецоперации в Тбилиси 22 ноября 2017 года, говорится в размещенной на "Кавказском узле" биографии Ахмеда Чатаева.

Парламентская фракция оппозиционной партии "Единое национальное движение" предложила создать временную следственную комиссию, говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы партии, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Согласно сообщению, фракция уже подготовила и представила проект высшему законодательному органу страны.

"Наиболее важно, кем выдан приказ и на каком основании. В частности, были ли неопровержимые доказательства у следственных органов и были ли обоснованные подозрения, в результате которых произошла ликвидация", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в заявлении ЕНД указывается, что у семьи Мачаликашвили есть основания для  недоверия следствию, однако на их вопросы должной реакции не было.

Комментариев представителей следственных органов по поводу инициативы ЕНД пока не поступало. При этом ранее депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили заявил, что нет необходимости на данном этапе в создании следственной комиссии.

Примечание:

"Жители Панкиси присоединились к акции протеста Саралидзе и Мачаликашвили", "Следствие пригрозило Малхазу Мачаликашвили уголовным делом о теракте", "Малхаз Мачаликашвили присоединился к акции протеста в Тбилиси".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 декабря 2018, 16:50

  • Гуковские шахтеры рассказали об острой нехватке денег

    Низких зарплат и пенсий едва хватает на продукты, топливо для обогрева домов купить не на что, пожаловались бывшие сотрудники "Кингкоула". Протестующие заявили о намерении продолжать пикеты до получения от властей Ростовской области всех причитающихся выплат.

28 декабря 2018, 16:34

28 декабря 2018, 16:26

28 декабря 2018, 15:44

28 декабря 2018, 15:24

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Инфографика

Все справки