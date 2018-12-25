Пострадавшая от взрыва в Волгограде рассказала суду о бездействии горгаза

25 декабря 2018, 08:49

Незадолго до взрыва в жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде сотрудники горгаза приезжали по вызову, однако не предприняли каких-либо мер по эвакуации или устранению утечки газа, заявила в суде пострадавшая Елена Голосова.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 мая 2017 года на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда четырехэтажного жилого дома №60. Погибли четыре человека, еще 11 жильцов были госпитализированы. Взрывом были повреждены 45 квартир, в которых, по данным властей города, проживали 47 семей. Установлено, что взрыв произошел из-за повреждения газовой трубы.

Обвинения в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) были предъявлены 39-летнему владельцу торгового павильона, расположенного рядом с обрушившимся домом, Юраславу Бабаяну, его 80-летнему отцу Юрию Бабаяну и нанятому ими 35-летнему работнику Владимиру Лексункину. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, предполагает лишение свободы на срок до 10 лет. Признаков халатности коммунальных служб следствие не нашло.

В Советском районном суде Волгограда 24 декабря допросили пострадавшую Елену Голосову и зачитали показания троих пострадавших, которые скончались до суда.

"По словам папы, мать много раз вызывала газовиков. Сотрудники горгаза только проветривали подъезды. А газ тем временем струился фонтаном [...] Соседка сказала, что в тот день мама звонила в горгаз. Но ей отказали, сказав, что вызовы уже были, и бригада приедет. Газовики, приехав, просто стояли, что-то записывали и фотографировали. Никаких мер по эвакуации или устранению утечки не принимали", - привел слова Голосовой сайт V1.ru.

Женщина также заявила, что в подвальном помещении, принадлежавшем предпринимателю, "пару месяцев до случившегося все время шли какие-то работы". "В тот день Бабаян закрыл помещение, в котором велись работы, и ушел. Из-за этого газовики не могли туда проникнуть. Вообще, по документам дома, там был обычный технический подвал, не предназначенный для того, чтобы открывать магазин или ещё что-то", - добавила она.

Самой Елены Голосовой в момент взрыва в квартире не было, там находились ее пожилые родители. "Мать погибла. Отец был контужен, но за медицинской помощью не обращался в связи с обрушившимся на них горем, похоронами", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат пострадавших Виталий Григорьев.

16 мая, в первую годовщину взрыва на Университетском проспекте в Волгограде, 38 бывших жильцов и арендаторов дома провели митинг на месте трагедии и потребовали расследовать вину сотрудников газовой службы, поскольку считают их причастными ко взрыву.

В ходе заседания суда 24 декабря гособвинение также зачитало показания двух пожилых женщин и мужчины, которые умерли в июле, августе и ноябре этого года. "На допросе они рассказали, что у них пострадало имущество, больше их никто не передопрашивал", - отметил Григорьев.

По его словам, "уточнение сумм ущерба важно для самих людей, для дальнейшей компенсации понесенных утрат в результате преступления".

"Для квалификации по самому уголовному делу по данной статье сумма ущерба не имеет никакого значения. Потерпевшая сторона имеет право заявить сумму ущерба тем людям, которые будут признаны виновными, но это не является их обязанностью. Сейчас они также могут подавать иски, но они будут рассматриваться не скоро", - пояснил он, добавив, что всего по делу проходят более 120 пострадавших.

Адвокат сообщил также, что заявил ходатайства о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении пятерых пострадавших, которые впоследствии смогли бы "взыскать ущерб из-за полученных телесных повреждений, так как они будут потерпевшими не только по материальному, но и по физическому ущербу".

"В суде были установлены еще пять человек – те, кто обращался за медпомощью в медучреждения. В отношении них судебно-медицинская экспертиза не проводилась, то есть тяжесть вреда здоровью не устанавливалась. Я ходатайствовал о том, чтобы права потерпевших были восстановлены. Пока суд отказал, посчитав ходатайство преждевременным, потому что якобы мы еще не исследовали письменные доказательства, хотя это никак не связано с моим ходатайством", - заявил Григорьев.

Власти выдали проживавшим в пострадавших от взрыва квартирах семьям жилищные сертификаты. К 9 октября 2017 года 37 семей купили по этим сертификатам новое жилье, сообщила мэрия Волгограда. На заседании суда 6 декабря пострадавшие назвали компенсации недостаточными. "Сертификат, компенсация от государства – это ровно вдвое меньше той суммы, которую мы потеряли под развалинами нашего дома", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" одна из потерпевших, отказавшаяся назвать свое имя. Потерпевший Михаил Гаранин сообщил, что его квартира на первом этаж "была коммерчески привлекательной" "За нее за полгода до взрыва нам предлагали пять миллионов рублей. Компенсация же оказалась почти вдвое меньше. Чтобы купить квартиру, нам пришлось взять кредит. Суммы сертификата нам не хватило", - сказал он "Кавказскому узлу".

Защитник также отметил, что потери "возмещены не в полном объеме, несоразмерно потере, которая понесена при взрыве". "Потерявшие нежилые помещения предприниматели пока не получили никакой компенсации. Кроме того, они, в частности мой подзащитный Кузнецов, утратили свои видеорегистраторы, думаю, не без помощи правоохранителей. Копии записей будут предоставлены в суд, но пока мы не торопимся с этим, посмотрим дальнейшее развитие событий", - заявил Виталий Григорьев.

Напомним, потерпевший Дмитрий Кузнецов в ходе судебного заседания 6 декабря сообщил, что видеозаписи работы сотрудников газовой службы перед взрывом в доме №60 на Университетском проспекте были переданы следствию, но так и не приобщены к делу. При этом судья отказался рассмотреть предоставленные Кузнецовым копии записей с видеорегистратора, заявив о необходимости предоставить первоисточник, то есть карту памяти. На заседании суда 11 декабря потерпевшие заявили о пропаже сбережений из своих квартир.

Следующее заседание суда по делу о взрыве газа в доме на Университетском проспекте в Волгограде состоится 14 января в 14.30 (13.30 мск). На заседании продолжится допрос потерпевших.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемых или их представителей.