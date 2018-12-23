МЧС предупредило об опасности лавин на Кубани

23 декабря 2018, 06:08

Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае в связи с опасностью схода лавин.

По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, до 18.00 мск 25 декабря в горах Кубани будет лавиноопасно.

Предупреждение относится к районам, расположенным на отметке в 1,5 километра и выше, сообщает ведомство.

В связи с опасностью лавин для жизни и здоровья, МЧС рекомендует воздержаться от выхода в горы в снегопад и непогоду, а также избегать места возможного схода снежных масс, в особенности склонов с крутизной более тридцати градусов.