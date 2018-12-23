23 декабря 2018, 06:08

МЧС предупредило об опасности лавин на Кубани

Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае в связи с опасностью схода лавин.

По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, до 18.00 мск 25 декабря в горах Кубани будет лавиноопасно.

Предупреждение относится к районам, расположенным на отметке в 1,5 километра и выше, сообщает ведомство.

В связи с опасностью лавин для жизни и здоровья, МЧС рекомендует воздержаться от выхода в горы в снегопад и непогоду, а также избегать места возможного схода снежных масс, в особенности склонов с крутизной более тридцати градусов.

Согласно прогнозу погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в дневное время на Красной поляне будет сильный дождь. Температура воздуха составит плюс пять градусов. Ветер будет дуть в северном направлении со скоростью до 15 метров в секунду. В ночь на 24 декабря прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха - +2 градуса. Северный ветер стихнет до 12 метров в секунду. Днем 24 декабря температура опустится до нуля, будет слабый дождь. Ветер сменит направление на южный. В ночь на 25 декабря температура еще понизится, до минус пяти градусов. При этом ожидается сильный дождь. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.

Примечание:

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