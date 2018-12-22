Ростовчане на митинге потребовали отставки двух министров

22 декабря 2018, 16:45

Около 1000 жителей микрорайона Левенцовка вышли на митинг в Ростове-на-Дону против строительства вблизи жилых домов мусороперерабатывающего завода. Они заявили о недоверии обещаниям властей построить завод в другом месте и потребовали отставки ответственных за ситуацию чиновников.

Как писал "Кавказский узел", ростовчане с августа добивались запрета строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном "Левенцовский" и закрытия имеющейся там свалки. 2 сентября они провели митинг с теми же требованиями. 20 декабря власти региона заявили, что мусороперерабатывающий завод будет построен в другом месте, а расположенную в районе свалку решено закрыть.

Для завода по переработке мусора, который планировалось построить в северо-западной промзоне Ростова-на-Дону, будет найден альтернативный земельный участок, сообщил 20 декабря на встрече с инициативной группой Левенцовского микрорайона зам губернатора Сергей Сидаш. По его словам, рассматриваются три альтернативных участка в близлежащих районах. Там, где должен был появиться завод, организуют временную свалку - она просуществует 11 месяцев, добавил замгубернатора и заверил, что временная свалка будет соответствовать всем нормативным и санитарным требованиям.

Сегодняшний митинг собрал около тысячи человек, сообщила одна из организаторов мероприятия Наталья Железняк. Среди участников акции были представители КПРФ, НПСР, движений "Открытая Россия", "Левый Блок" и других организаций, передает корреспондент "Кавказского узла", побывавший на митинге.

Участники акции держали плакаты с надписями: "Детям — чистый воздух!", "Ростову нужны парки, а не свалки!", "Мы говорим «нет» мусорному геноциду!", "Кушнарёв (сити-менеджер Ростова-на-Дону – прим. «Кавказского узла»), построй завод под своим окном!" и другие. Многие горожане пришли на мероприятие со своими детьми.

Акция вызвала интерес у немногочисленных прохожих, некоторые из них делали фотографии на фоне людей с плакатами. Полицейских на митинге было немного, у здания ближайшего торгового центра дежурили три машины «скорой помощи». Для замёрзших митингующих был предусмотрен бесплатный горячий чай с конфетами и печеньем.

Участники митинга заявили корреспонденту «Кавказского узла», что пришли на акцию протеста, так как не верят обещаниям властей и требуют от чиновников конкретных действий.

«Когда я лично увижу начало строительства МПЗ в другом месте, тогда можно будет сказать, что всё позади и можно успокоиться. До этого я властям всё же не верю, документов о переносе места строительства никто не видел», - объяснил своё участие в акции местный житель Виталий.

«Нам не нужен временный мусорный полигон, о котором говорили власти, ведь он больше по размерам, чем нынешняя свалка. Даже без строительства завода это большая проблема, которую надо решать сейчас, а не через 10-12 месяцев», - высказалась ростовчанка Ирина.

«Чиновники зачастую как дают слова, так и берут их обратно, поэтому нам не стоит расслабляться, и это только начало дороги к нашему избавлению от возможного мусорного кошмара!» - сказала жительница Левенцовки Оксана Андрейченко.

«Около двух тысяч человек собирались летом на этом же месте и выдвигали ряд требований к городским и региональным властям Ростовской области, но до настоящего времени все требования проигнорированы: фактически не сделано ничего конкретно, кроме открытия нового и якобы временного полигона на 11 месяцев. На наши обращения во все министерства, ведомства, к генпрокурору Чайке, в администрацию президента РФ, мы получали длинные отписки, и все они сходились в том, что данные вопросы находятся в компетенции местных властей города и области», - посетовала в своём выступлении на митинге местная жительница Анна Морозова.

«Свалка, которая существует ещё с советских времен, себя изжила, она создавалась, когда не было застройки Левенцовки и округи, сейчас же она приблизилась на расстояние 500 метров к домам. Вы не представляете, чем мы дышим: бензол, диоксид серы, сероводород и так далее. Мы ощутили это на себе, мы не можем гулять с детьми, закрываем ночью окна, в горле першит, тяжело дышать», - заявила на митинге ростовчанка Татьяна Григорьева.

Она отметила, что свалка должна была быть закрыта ещё в 2014 году. «Но безобразие продолжается. Недавно Ростов закидал президента смс-ками о том, что у нас под окнами хотят построить завод, видимо, в ответ на это поступил звонок в администрацию Ростова и перепуганные наши власти экстренно созвали совет, и уже вечером дали в эфир информацию о том, что временно полигон будет еще дополнительно на 12 месяцев. А потом под шумок завод? О каком еще полигоне и временном складировании идет речь, если мы и этим полигоном дышать уже не можем? Мы призываем не допустить создания второго полигона под окнами", - заявила женщина. Она также высказала возмущение в связи с предстоящим повышением тарифов на вывоз мусора.

По итогам митинга его участники единогласно приняли резолюция, в которой потребовали немедленного прекращения использования и начала консервации и рекультивации полигона ТБО рядом с Левенцовкой, смены места строительства мусорного завода и внесения соответствующих корректив в генплан Ростова-на-Дону на будущий год. Отдельным пунктом участники митинга потребовали отставки министра ЖКХ области Андрея Майера и министра экологии Михаила Фишкина.

Митинг продолжался полтора часа и завершился без инцидентов.