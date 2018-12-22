Участники митинга в Ростове-на-Дону 22 декабря 2018 года с плакатами. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

22 декабря 2018, 16:45

Ростовчане на митинге потребовали отставки двух министров

Около 1000 жителей микрорайона Левенцовка вышли на митинг в Ростове-на-Дону против строительства вблизи жилых домов мусороперерабатывающего завода. Они заявили о недоверии обещаниям властей построить завод в другом месте и потребовали отставки ответственных за ситуацию чиновников.

Как писал "Кавказский узел", ростовчане с августа добивались запрета строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном "Левенцовский" и закрытия имеющейся там свалки. 2 сентября они провели митинг с теми же требованиями. 20 декабря власти региона заявили, что мусороперерабатывающий завод будет построен в другом месте, а расположенную в районе свалку решено закрыть.

Для завода по переработке мусора, который планировалось построить в северо-западной промзоне Ростова-на-Дону, будет найден альтернативный земельный участок, сообщил 20 декабря на встрече с инициативной группой Левенцовского микрорайона зам губернатора Сергей Сидаш. По его словам, рассматриваются три альтернативных участка в близлежащих районах. Там, где должен был появиться завод, организуют временную свалку - она просуществует 11 месяцев, добавил замгубернатора и заверил, что временная свалка будет соответствовать всем нормативным и санитарным требованиям.

Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода в Ростове-на-Дону, 22 декабря 2018 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"Сегодняшний митинг собрал около тысячи человек, сообщила одна из организаторов мероприятия Наталья Железняк. Среди участников акции были представители КПРФ, НПСР, движений "Открытая Россия", "Левый Блок" и других организаций, передает корреспондент "Кавказского узла", побывавший на митинге.

Участники акции держали плакаты с надписями: "Детям — чистый воздух!", "Ростову нужны парки, а не свалки!", "Мы говорим «нет» мусорному геноциду!", "Кушнарёв (сити-менеджер Ростова-на-Дону – прим. «Кавказского узла»), построй завод под своим окном!" и другие. Многие горожане пришли на мероприятие со своими детьми.

Акция вызвала интерес у немногочисленных прохожих, некоторые из них делали фотографии на фоне людей с плакатами. Полицейских на митинге было немного, у здания ближайшего торгового центра дежурили три машины «скорой помощи». Для замёрзших митингующих был предусмотрен бесплатный горячий чай с конфетами и печеньем.

Баннер с обращением к сити-менеджеру Ростова-на-Дону Виталию Кушнареву. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"Участники митинга заявили корреспонденту «Кавказского узла», что пришли на акцию протеста, так как не верят обещаниям властей и требуют от чиновников конкретных действий.

«Когда я лично увижу начало строительства МПЗ в другом месте, тогда можно будет сказать, что всё позади и можно успокоиться. До этого я властям всё же не верю, документов о переносе места строительства никто не видел», - объяснил своё участие в акции местный житель Виталий.

«Нам не нужен временный мусорный полигон, о котором говорили власти, ведь он больше по размерам, чем нынешняя свалка. Даже без строительства завода это большая проблема, которую надо решать сейчас, а не через 10-12 месяцев», - высказалась ростовчанка Ирина.

«Чиновники зачастую как дают слова, так и берут их обратно, поэтому нам не стоит расслабляться, и это только начало дороги к нашему избавлению от возможного мусорного кошмара!» - сказала жительница Левенцовки Оксана Андрейченко.

Самодельные плакаты участников митинга против мусорного завода. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"«Около двух тысяч человек собирались летом на этом же месте и выдвигали ряд требований к городским и региональным властям Ростовской области, но до настоящего времени все требования проигнорированы: фактически не сделано ничего конкретно, кроме открытия нового и якобы временного полигона на 11 месяцев. На наши обращения во все министерства, ведомства, к генпрокурору Чайке, в администрацию президента РФ, мы получали длинные отписки, и все они сходились в том, что данные вопросы находятся в компетенции местных властей города и области», - посетовала в своём выступлении на митинге местная жительница Анна Морозова.

«Свалка, которая существует ещё с советских времен, себя изжила, она создавалась, когда не было застройки Левенцовки и округи, сейчас же она приблизилась на расстояние 500 метров к домам. Вы не представляете, чем мы дышим: бензол, диоксид серы, сероводород и так далее. Мы ощутили это на себе, мы не можем гулять с детьми, закрываем ночью окна, в горле першит, тяжело дышать», - заявила на митинге ростовчанка Татьяна Григорьева.

Активистка движения "Левый Блок" с плакатом против свалок. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"Она отметила, что свалка должна была быть закрыта ещё в 2014 году. «Но безобразие продолжается. Недавно Ростов закидал президента смс-ками о том, что у нас под окнами хотят построить завод, видимо, в ответ на это поступил звонок в администрацию Ростова и перепуганные наши власти экстренно созвали совет, и уже вечером дали в эфир информацию о том, что временно полигон будет еще дополнительно на 12 месяцев. А потом под шумок завод? О каком еще полигоне и временном складировании идет речь, если мы и этим полигоном дышать уже не можем? Мы призываем не допустить создания второго полигона под окнами", - заявила женщина. Она также высказала возмущение в связи с предстоящим повышением тарифов на вывоз мусора.

По итогам митинга его участники единогласно приняли резолюция, в которой потребовали немедленного прекращения использования и начала консервации и рекультивации полигона ТБО рядом с Левенцовкой, смены места строительства мусорного завода и внесения соответствующих корректив в генплан Ростова-на-Дону на будущий год. Отдельным пунктом участники митинга потребовали отставки министра ЖКХ области Андрея Майера и министра экологии Михаила Фишкина.

Митинг продолжался полтора часа и завершился без инцидентов.

Примечание:

"Коммунальщики проигнорировали запрет на перевозку мусора в Светлый Яр во время мундиаля", "Жители двух кубанских сел выступили против открытия мусорного полигона", "Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе".

Автор: Константин Волгин ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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22 декабря 2018, 16:45

  • Ростовчане на митинге потребовали отставки двух министров

    Около 1000 жителей микрорайона Левенцовка вышли на митинг в Ростове-на-Дону против строительства вблизи жилых домов мусороперерабатывающего завода. Они заявили о недоверии обещаниям властей построить завод в другом месте и потребовали отставки ответственных за ситуацию чиновников.

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