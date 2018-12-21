Советник дагестанского премьера найден мертвым

21 декабря 2018, 18:27

Тело советника председателя правительства Дагестана Андрея Афонина нашли сегодня в махачкалинской гостинице. Следствие рапортовало о начале проверки.

Причина смерти 47-летнего мужчины пока не установлена. Следствие опрашивает персонал гостиницы, назначен ряд судебных экспертиз, сообщило Следственное управление СКР по Дагестану.

"О результатах доследственной проверки и принятом процессуальном решении общественность будет информирована", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам источника, сегодня в номере гостиницы "Приморской" найдено тело советника Андрея Афонина, передал "Интерфакс".

47-летний Андрей Афонин стал советником премьер-министра Дагестана Артема Здунова весной 2018 года. До этого Афонин являлся гендиректором Фонда поддержки предпринимательства в Татарстане, информировало сегодня РИА "Дербент".

Отметим, что сам премьер Дагестана также выходец из Татарстана. До назначения на нынешний пост в феврале 2018 года Артем Здунов возглавлял Минэкономики этой республики. Уроженцев других регионов стали активно назначать на руководящие посты в Дагестане после отставки главы республики Рамазана Абдулатипова и начала кампании по борьбе с коррупцией.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.