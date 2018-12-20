Ростовские активисты обжаловали в суде план застройки Александровской рощи

20 декабря 2018, 08:47

Суд принял иск 60 активистов, которые потребовали отменить постановление главы Ростова-на-Дону об утверждении планировки территории Александровской рощи.

Как писал "Кавказский узел", жители микрорайона Александровка в Ростове-на-Дону с 2012 года выступают против незаконной, по их мнению, вырубки деревьев рощи. На митинге против вырубки рощи в августе этого года активисты приняли резолюцию с требованиями провести расследование вырубки рощи под контролем федеральных властей.

Петиция под названием "Требуем федеральный центр вмешаться в ситуацию с уничтожением зеленых зон Ростова-на-Дону", опубликованная 5 августа на платформе Change.org, сегодня к 08.45 мск собрала 4708 подписей.

Активисты подали иск в суд, требуя отменить постановление главы администрации города. Они сочли постановление "незаконным и нарушающим их права на благоприятные условия жизнедеятельности". В иске указано, что в проекте застройки рощи есть существенные нарушения расчета плотности населения. Кроме того, по мнению активистов, часть площадей, указанных разработчиком плана, включена в расчетную территорию незаконно, сообщил "Коммерсант" 19 декабря.

Истцы считают, что территория парка Вересаева была включена в проект планировки и в границы микрорайона только для увеличения расчетного показателя по нормативу плотности населения. "[Парк] является территорией общего пользования и представляет собой отдельный от микрорайона элемент планировочной структуры, более того, выделенный для удовлетворения нужд населения района, а не отдельного квартала", - сказано в документе.

У истцов имеются претензии и к расчету мест в планируемых детсадах, школе и других соцобъектах. По их словам, расчет произведен только в отношении жителей планируемого микрорайона. "Однако эти объекты должны быть рассчитаны на обслуживание существующего населения в нормируемых радиусах доступности и по количеству мест", - сказано в иске.

Также истцы заявили, что генплан предполагает возведение только 111 тысяч квадратных метров жилья. На этот показатель рассчитывалась вся инфраструктура - от социальной и транспортной до коммунальной. Однако застройщик представил проект микрорайона на 541 тысячу квадратных метров. На подобную нагрузку ни дороги, ни социальная инфраструктура не рассчитаны, что нарушит права других жителей Александровки, передает слова представителя истцов Татьяны Копосовой 1rnd.ru 19 декабря.

Рассмотрение иска назначено на утро 27 декабря, сообщила Копосова.

В июле этого года глава администрации на пресс-конференции, обсуждая вопрос обманутых дольщиков, рассказал, что в региональный закон внесены поправки, дающие преференции инвестору, который выделит дольщикам жилье. Поправки коснутся, в частности, земельного участка площадью 36 га, расположенного на улице Вересаева, территория которого пойдет под застройку, сказал Кушнарев. Однако застройка не коснется расположенной рядом территории бывшего лесопитомника - Александровской рощи, пообещал глава города.

"Само по себе понятия "Александровская роща" не существует. Нет такого объекта. Есть участок площадью 18 гектаров, на котором произрастают деревья. Данный участок переведен постановлением администрации города в парк. Именно эта территория будет обустроена и благоустроена", - процитировал Кушнарева "Чистовик" 20 июля.