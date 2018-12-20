ЕС заявил о росте числа ходатайств на убежище от граждан Грузии

20 декабря 2018, 07:11

В ЕС выразили обеспокоенность из-за роста необоснованных ходатайств об убежище от граждан Грузии. Об этом говорится во втором отчете Еврокомиссии о безвизовом режиме для стран Восточной Европы. Евросоюз ожидает от Грузии эффективных мер в сфере противодействия нерегулярной миграции, усиление борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 марта 2017 года вступил в силу безвизовый режим посещения гражданами Грузии стран Шенгенской зоны. По информации МИД Грузии, при наличии грузинского паспорта посетить ЕС без оформления визы могут также жители Абхазии и Южной Осетии.

19 декабря Еврокомиссия на официальном сайте Евросоюза опубликовала отчет о соответствии требованиям по безвизовому режиму восьми стран Восточной Европы и Западных Балкан.

Европейская комиссия - высший орган исполнительной власти Европейского союза, который отвечает за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контролирует соблюдение договоров ЕС и других правовых актов и ведет текущие дела союза.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом число отказов во въезде в ЕС гражданам Грузии выросло на 200 процентов - с 810 до 2655, говорится в отчете Еврокомиссии.

Касаются Грузии и проблемы с необоснованными заявками на убежище. В первом полугодии 2018 года количество ходатайств о предоставлении убежища удвоилось: было подано 9680 заявок по сравнению с 4770 за такой же период предыдущего года. Германия и Франция являются основными странами при подаче ходатайств. При этом уровень удовлетворения заявок в 2017 году уменьшился почти в три раза, до 5,48% (от 14,09% в 2016 году).

Организованные преступные группы из Грузии по-прежнему считаются одними из самых распространенных в Европе (из стран, не являющихся членами ЕС), в частности, во Франции, Греции, Германии, Италии, Испании и Швеции.

ЕС требует от Грузии укрепления сотрудничества для сокращения числа необоснованных ходатайств о предоставлении убежища, усиления пограничного контроля, продолжения информационных кампании о правах и обязанностях граждан при безвизовом режиме путешествий.

Также необходимо укреплять трансграничное сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с грузинскими организованными преступными группами, завершить реформу полиции и создать единую систему анализа преступлений, продолжать усилия в борьбе с коррупцией, в том числе путем создания независимого офиса по возвращению активов, говорится в отчете Еврокомиссии.