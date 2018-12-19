Уголовное дело. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

19 декабря 2018, 17:32

Глава филиала ростовского бюро медэкспертизы осужден за взятки на полтора миллиона

Бывший руководитель одного из филиалов Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области получил второй срок за выдачу подложных справок об инвалидности.

Как писал "Кавказский узел", в июле бывший руководитель филиала "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области" был осужден на пять лет колонии общего режима по обвинению в служебном подлоге и получении взятки. Суд признал, что осужденный с 2013 по 2017 год получил за признание местных жителей инвалидами 3,25 миллиона рублей.

Помимо дела о взятках, по которому чиновник был осужден в июле, следствие вело и другое аналогичное дело, согласно которому с 2010 по 2017 год  обвиняемый выдал 37 подложных справок об инвалидности. За это ему были переданы взятки на 1,585 миллиона рублей, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Ростовской области.

Суд и на этот раз признал вину бывшего главы бюро №30 Бориса Котова, назначив ему шесть лет и шесть месяцев исправительной колонии общего режима. Правоохранители работают над выявлением и других эпизодов получения Котовым взяток, говорится в сообщении ведомства.

Комментариями самого Бориса Котова или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Замначальника ростовского филиала РЖД обвинен во взяточничестве", "Чиновница в Ростовской области осуждена за взятки и мошенничество", "Замначальника Госстройнадзора Ростовской области обвинен в получении взятки от застройщика".

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