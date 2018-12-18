Полицейские на Кубани обвинены по делу о взятке в 1,2 миллиона

18 декабря 2018, 08:13

В Крымском районе передано в суд дело замначальника следственного отдела полиции и следователя, которые обвинены в том, что пообещали передать судьям взятку за назначение обвиняемому условного срока, сообщил 17 декабря Следком.

По версии следствия, следователь пообещал дочери фигуранта уголовного дела, с которой он был знаком, помочь ее отцу смягчить наказание.

Следователь знал, что дело мужчины, который обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, находится в производстве у его коллеги, сообщило 17 декабря Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте. Он и его начальник договорились, что после завершения расследования девушка передаст им 1 миллион 200 тысяч рублей, которые они отдадут в органы правосудия, чтобы те назначили условное наказание ее отцу, отмечается в сообщении ведомства. При этом часть денег они собирались разделить между собой, уточнили следователи.

Девушка обратилась к правоохранителям, и 1 ноября 2017 года следователь был задержан сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю при получении денег, пишут со ссылкой на пресс-службу ведомства "Юга.ру".

Замначальнику и следователю предъявлено обвинение в обещании и предложении посредничества при взятке в особо крупном размере (ч. 5 ст.291.1 УК РФ), уголовное дело направлено в суд, отмечается в сообщении пресс-службы. Отметим, что санкции статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемых или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале двое инспекторов ГИБДД и их знакомый в Краснодарском крае были признаны виновными в получении взяток в составе организованной группы за выдачу "красивых" номерных знаков на автомобиль. Еще один подозреваемый по этому делу был объявлен в федеральный розыск, но впоследствии явился с повинной, его дело передано в суд.