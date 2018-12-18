Более 13 тысяч вкладчиков банка "Первомайский" получили выплаты

18 декабря 2018, 06:58

Вкладчикам краснодарского банка "Первомайский" с 5 по 17 декабря выплачено 5 миллиардов рублей, сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Как сообщал "Кавказский узел", банк "Первомайский" в Краснодаре был лишен лицензии после того, как Центробанк обнаружил нарушения законодательства финансово-кредитной организацией. Основным направлением банка "Первомайский" было кредитование юридических и физических лиц. При этом более 40% кредитного портфеля сформировано низкокачественной ссудной задолженностью.

Агентство по страхованию вкладов (АСБ) с 5 декабря начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам краснодарского банка "Первомайский". Оно уже выплатило вкладчикам 5 миллиардов рублей.

Выплаты составили 83% от страховой ответственности агентства по этой кредитной организации, сообщил 17 декабря "Коммерсант".

Выплаты осуществляются через Сбербанк и РНКБ Банк, являющиеся банками-агентами АСВ. Страховое возмещение получили 13,3 тыс. вкладчиков банка, говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов.