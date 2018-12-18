Уроженцу Дагестана ужесточено обвинение по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

18 декабря 2018, 04:57

Следствие ужесточило обвинение Магомеду Исмаилову, экс-чемпиону мира по кикбоксингу и совладельцу спортклуба «Скорпион» по делу о стрельбе в «Москва-Сити», которая произошла в ноябре 2017 года. Ранее обвинялся в хулиганстве, сейчас ему вменено покушение на убийство и незаконный оборот оружия.

Как сообщал "Кавказский узел", сотрудники правоохранительных органов задержали уроженцев Дагестана Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова после перестрелки, произошедшей 17 ноября на территории комплекса "Москва-Сити". В этой перестрелке шесть человек получили ранения, один из них умер 22 ноября. Среди участников этого конфликта оказались спецназовцы Росгвардии, двое из которых были ранены.

Участники инцидента - охранники двух совладельцев башни комплекса "Москва-Сити" "Око", у которых незадолго до перестрелки возник бизнес-конфликт. Арестованные являются охранниками уроженца Махачкалы Гавриила Юшваева, одного из богатейших бизнесменов России по версии Forbes, сообщили источники.

Суд неоднократно продлевал срок содержания под стражей Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову.

О том, что в отношении Магомеда Исмаилова следствие изменило обвинение, вменив ему помимо уже имевшейся ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), стало известно во время рассмотрения в Мосгорсуде апелляционной жалобы на очередное продление срока ареста фигуранта, пишет сегодня, 18 декабря "Коммерсант".

Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила решение о продлении ареста Исмаилова в силе.

Эльдар Хамидов оспаривать решение суда первой инстанции о продлении ареста не стал. При этом он сразу был обвинен в покушении на убийство. Согласно версии следствия, Хамидов, получивший в ходе конфликта ранение в плечо, ранил одного из пострадавших в живот из огнестрельного оружия. Показания против него дал свидетель, сотрудник Росгвардии, указывает издание.

"Кавказский узел" писал, что перестрелка в "Москва-Сити" произошла во время празднования юбилея авторитетного бизнесмена в ресторане Crystal Ballroom. По данным источников, после инцидента следователи серьезно заинтересовались предпринимательской деятельностью гостей вечеринки и провели обыски у Гавриила Юшваева.