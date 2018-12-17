Семь человек пострадали при ДТП с полицейской машиной в Армении

17 декабря 2018, 10:38

После столкновения автомобиля полиции с маршрутной "Газелью" в Ереване семь человек с травмами были доставлены в больницу.

Авария произошла около 21.00 по местному времени (20.00 мск) 16 декабря на улице Аргишти.

Столкнулись автомобиль Nissan и маршрутный микроавтобус "ГАЗель", в результате семь человек были госпитализированы, пишет сегодня "Спутник Армения".

Легковой автомобиль стоит на балансе полиции Армении, сообщает со ссылкой на свой источник сайт криминальной хроники Shamshyan. На место ДТП приехали мэр Еревана Айк Марутян, а также сотрудники Ереванского управления дорожной полиции во главе с заместителем начальника управления дорожной полиции Еревана Давидом Авагяном.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июля при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Ереван - Севан пострадали восемь человек.