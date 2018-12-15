Суд поддержал отказ расследовать внесудебные казни в Чечне

15 декабря 2018, 00:35

Отказ следователей возбуждать уголовное дело после публикации "Новой газеты" об убийстве силовиками 27 жителей Чечни признан законным, сообщил 14 декабря представитель Ставропольского краевого суда.

Как писал "Кавказский узел", ранее заседание суда было перенесено из-за отсутствия материалов проверок. Интересы сотрудников издания и родственников пропавших жителей Чечни представляли адвокаты, работающие по соглашению с проектом "Правовая инициатива" и Правозащитным центром "Мемориал". Представитель истцов заявил о затягивании судебного процесса.

В "Новой газете" в июле 2017 года были опубликованы имена 27 человек, которые, по данным издания, были задержаны в Чечне в декабре 2016 года и январе 2017 года и казнены без суда в ночь на 26 января 2017 года. 31 августа 2018 года 15 стран ОБСЕ потребовали российские власти отчитаться о расследовании нарушений прав человека в Чечне, в том числе и о внесудебной казни 27 человек.

Иск "Новой газеты" к следователям был рассмотрен в Ессентукском городском суде 14 декабря, пишет со ссылкой на пресс-службу Ставропольского краевого суда "Интерфакс Юг".

Суд посчитал, что решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по публикации "Новой газеты" о бессудной казни жителей Чечни было вынесено правомерно. «Действия следователя признаны судом законными и обоснованными», — цитирует 14 декабря сотрудника пресс-службы суда РБК.

На сайтах Ставропольского краевого суда и Ессентукского городского суда по состоянию на 00.30 мск 15 декабря нет информации о решении суда по данному делу.

Комментариев относительно решения суда нет на сайтах правозащитного центра "Мемориал" и юридической компании «Правовая инициатива» на 0.25 мск 15 декабря.

"Кавказский узел" публикует материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".