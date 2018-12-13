Месхетинцы рассказали о сложностях при переселении в Грузию

13 декабря 2018, 08:25

В Тбилиси прошел семинар "Меньшинства на Кавказе - путь к стабильности", самой обсуждаемой темой встречи стала проблема возвращения турок-месхетинцев в Грузию. Опрошенные "Кавказским узлом" турки-месхетинцы отметили, что при обращение к грузинским чиновникам сталкивались с различными проблемами вплоть до отказа в приеме документов на получение гражданства.

В 1944 году жившие в Грузии турки-месхетинцы были насильственно переселены в по приказу Сталина в Среднюю Азию. За три дня было депортировано от 90 до 116 тысяч человек, значительная часть которых погибла по дороге от болезней и голода. В 1956 года турки-месхетинцы получили право вернуться на Кавказ, но значительная часть их осталась в уже обжитых районах Средней Азии. После этнических столкновений в Ферганской долине Узбекистана в мае-июне 1989 года более 70 тысяч месхетинцев бежали в Россию, Казахстан, Азербайджан и Украину, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "Депортация турок-месхетинцев: 73 года без родины".

Семинар "Меньшинства на Кавказе - путь к стабильности", организованный Федеративным союзом европейских национальностей (FUEN), прошел 10-12 декабря в отеле "Цирус" в Тбилиси, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

"Мы определили, что турки-месхетинцы в большом количестве проживают в России, Азербайджане, странах Средней Азии, и они стремятся вернуться в Грузию, и правительство ведет с ними диалог, однако процесс требует усилий с обеих сторон", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" президент FUEN Арнид Мартенс.

Грузинское правительство идет на контакт с турками-месхетинцами, ведет диалог с ними, однако требуется больше внимания к этой проблеме, считает он.

12 месхетинцев отказались от прежнего гражданства в пользу грузинского

В 2008 году парламент Грузии принял закон "О репатриации лиц, насильно переселенных властями СССР из Грузии в 40-х годах XX века". Предложенные Грузией условия устраивают не всех переселенцев, в частности из-за того, что законодательство страны не предусматривает двойного гражданства. Заявки на предоставление статуса принимались до 2010 года. Согласно закону о репатриации, предоставление статуса репатрианта не влечет за собой ни права на возвращение собственности в Грузии, ни предоставление жилья, ни социальных гарантий, ни курсов по обучению языку, ни предоставление работы. После того, как человеку предоставят статус репатрианта, он должен будет подать в госорганы той страны, где он проживает, заявление о лишении гражданства. После того, как его лишат прежнего гражданства, человек получит грузинское.

Из 5841 заявки, поступивших в установленный законом "О репатриации" период, для 2000 человек был предоставлен статус репатрианта, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник аппарата госминистра по делам гражданского примирения и интеграции Георгий Хобадзе. "Из них 500 человек получили "неактивное гражданство" и только 12 человек предпочли выйти из своего прежнего гражданства и получить гражданство Грузии", - отметил он.

По словам Хобадзе, очень многие люди не хотят лишаться гражданства России и Азербайджана, откуда поступило большинство заявок, поскольку там и пенсия выше, и местным языком турки-месхетинцы владеют лучше, чем грузинским, поэтому им легче возвращаться в Грузию на общих основаниях, получая вид на жительство и подавая заявки о двойном гражданстве.

"С Азербайджаном у нас безвизовый режим, так что люди могут проживать на территории Грузии год, в течение которого осмотрятся и решат, удобно ли для них переезжать и натурализоваться в Грузии", - сказал Хобадзе, отметив, что по истечении года пребывания гражданам Азербайджана нужно лишь пересечь границу хотя бы на один час и потом снова заехать в Грузию.

Месхетинцы указали на проблемы с оформлением документов в Грузии

Однако опрошенные "Кавказским узлом" месхетинцы отметили, что на самом деле испытывают трудности в самостоятельном переселении в Грузию.

"Некоторые чиновники отказываются регистрировать сделки по купле недвижимости или принимать документы на второе гражданство", - заявил, в частности, репатриант Мусса Н.

Представитель российского общества "Ватан" Фуад Пепинов считает, что до сих пор в Грузии существуют стереотипы по поводу турок-месхетинцев. "Нам нужно честно рассказать о себе, представить, что на самом деле мы из себя представляем. Стереотипы о том, что турки-месхетинцы якобы стремятся отторгнуть Ахалкалаки в пользу Турции или привержены радикальным исламским взглядам, должны остаться в прошлом. Наш народ успешно интегрируется в современное общество, получает образование в вузах, ведет светский образ жизни. Просто нас не знают", - считает он.

Турки-месхетинцы (тур. Ahıska Türkleri) – этнические турки, исторически проживавшие в Месхетии – области на юго-западе Грузии. В настоящее время турки-месхетинцы проживают в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, России, Азербайджане, Украине, Грузии, Турции и США. Их называют также "ахыска", "турки-ахыска", "ахалцихские турки", "кавказские турки". В 2004–2005 годах часть турок-месхетинцев, живших в Краснодарском крае, под давлением местных властей выехала в США, сообщается в материале "Турки-месхетинцы", размещенном в "Справочнике" на "Кавказском узле".

Представитель азербайджанской организации "Ватан" Мухаммад Рахимов также отметил, что у турок-месхетинцев нет иной цели, кроме как стать полноценными гражданами Грузии. “Турки-месхетинцы гибли в Нагорном Карабахе, сражаясь за территориальную целостность Азербайджана. Точно так же мы готовы воевать и за единство Грузии, за ее государственность”, - заявил он во время семинара.

Селим Искандаров (Сандро Курадзе), один из первых репатриантов, прибывших в Грузию еще в 1980-х годах, отметил, что потомкам депортированных людей должны быть созданы лучшие условия для переселения. “Турками нас записали только после османского завоевания. А до того мы были просто месхами - грузинским племенем, которое было одним из гегемонов создания единого грузинского государства”, - заявил он "Кавказскому узлу".

В апреле 2015 года в Тбилиси прошла конференция "Нет названию турки-месхетинцы! Только грузины-месхи!", участники которой предложили отказаться от обозначения этнической группы переселенцев "турки-месхетинцы", обозначив эту группу как "месхи".

Представители российского “Ватана” в свою очередь отметили, что решение, называться ли турками-месхетинцами или грузинами, зависит от каждого человека и его самоопределения.

Представители кавказских меньшинств рассказали о своих проблемах

Помимо темы турок-месхетинцев на семинаре также обсуждалась тема грузинских немцев, талышей, проживающих в Азербайджане и Иране, дагестанских кумыков, а также лезгин, проживающих и в России, и в Азербайджане.

Проблема возвращения в Грузию немцев, выселенных во время Второй мировой войны в Среднюю Азию, не стоит, сообщил "Кавказскому узлу" представитель немецкой диаспоры в Грузии, профессор физики Гарри Аугст. “Большинство немцев предпочли вернуться на свою историческую родину в Германию, а не в Грузию. Однако сегодня в Грузии проживает около 15000 немцев, потомков переселенцев”, - отметил он.

По словам Аугста, сегодня потомки немцев в Грузии редко знают родной язык, однако в семьях остается историческая память о своем происхождении. “Основная задача у нас сегодня - сохранить память о тех представителях нашего народа, которые немало сделали для строительства исторического Тбилиси в XIX веке и Грузии в целом. Для этого мы публикуем книги, статьи в средствах массовой информации”, - сказал он.

Представительница кумыкского народа Зарема Кочакаева рассказала на семинаре, что проблемы кумыков во многом сходны с проблемами других дагестанских народов и связаны с сохранением родного языка, развитием литературы и проблемой распределения земли.

Представитель талышской организации "Епсайа" Афиг Маликов отметил, что талыши не имеют ни телевидения на своем языке, ни радио, а только газеты, которые не распространяются в Иране, где живет большая часть представителей этого народа.

По его словам, согласно официальным данным, 100 000 талышей проживает на юге Азербайджана в приграничных к Ирану Атрийском и Ленкоранском районах, и еще 500 тысяч - в Иране.

“У нас нет проблем с транзитным движением через границу, но люди едут по бизнесу, а культурного взаимопроникновения между иранскими и азербайджанскими талышами не происходит Мы остаемся в доступности друг к другу, но не связанными”, - рассказал "Кавказскому узлу" Маликов.