Куашев Тимур Хамбиевич

23 декабря 2019, 18:10

Тимур Куашев - кабардино-балкарский журналист, правозащитник, общественный деятель. Найден мертвым 1 августа 2014 года.

Биография

Тимур Куашев родился 23 декабря 1987 года в городе Нальчике.

В 2005 году окончил нальчикскую школу №28. Сначала поступил на факультет сервиса и туризма КБГУ, но в итоге выбрал юриспруденцию. В 2010 году получил диплом Московской государственной юридической академии (МГЮА) по специальности "Уголовное право". Проходил обучение в аспирантуре МГЮА.

Тимур Куашев был постоянным автором журнала "Дош", а также писал материалы для портала "Кавказская политика". Вел блог в "Живом Журнале". Активно освещал в СМИ процесс по делу о нападении на Нальчик.

Увлечения

С детства Тимура Куашева привлекала старинная городская архитектура. По причине отсутствия загранпаспорта побывать за пределами России журналисту не удалось, хотя в школьные годы Тимур мечтал поехать в Прагу и Нью-Йорк. "Каждый город — это отдельный мир, попадая в него, я дышу глубоко, смотрю по сторонам с широко открытыми глазами, внимательно вглядываюсь в прохожих, чтобы уловить атмосферу этого места, законсервировать и сохранить в памяти, чтобы по настроению поднять эти воспоминания и ощутить вновь. И все-таки нигде я не могу себя чувствовать так хорошо как в Нальчике", - писал он в своем блоге.

Общественно-политическая деятельность

Тимур Куашев называл себя правозащитником-любителем. "Моя правозащитная деятельность сводится к периодическим публикациям на тему нарушений прав человека и сотрудничеству с правозащитными организациями", - писал он в своем "Живом Журнале".

В начале января 2013 года Куашев выступил соорганизатором митинга "Против ксенофобии и экстремизма за общественный договор". Однако данная акция на Манежной площади не была согласована мэрией Москвы. Планировалось, что участники митинга выразят протест против антикавказских настроений в средствах массовой информации, а также поднимут проблему противодействия строительству мечетей. На пресс-конференции организаторов митинга, которая прошла 17 января 2014 года в Москве, Тимур Куашев отметил, что ситуация в сфере межнациональных отношений в стране уже вышла из-под контроля и держится "на сознательности людей, а терпение у людей не олимпийское".

В мае 2013 года организовывал митинг против произвола сотрудников правоохранительных органов в Нальчике. Тимур Куашев прокомментировал "Кавказскому узлу", что на акцию были приглашены представители организации "Матери Кабардино-Балкарии за права и свободы граждан", а также представители организации "Мир вашему дому", созданной родными погибших сотрудников правоохранительных органов. Людей на митинг пришло мало — около 20 человек, в связи с чем организатор трансформировал мероприятие в "пресс-конференцию на открытом воздухе".

Тимур Куашев был одним из инициаторов православно-мусульманского диалога, активным борцом с радикализмом и экстремизмом. Выступал против запрета хиджабов в школах Ставрополья. По этому поводу он заявил "Кавказскому узлу": "Нормы СанПиНа, на которые ссылается правительство Ставропольского края в постановлении, приняты в 2003 году. Но только сейчас о них заговорили. Как эти нормы могут нарушаться девочками, носящими чистые, изготовленные из качественного материала платки? Давайте тогда обсудим целесообразность ношения колпаков врачами и поварами".

21 мая 2014 года Тимур Куашев был доставлен в УВД города Нальчик с траурного шествия, приуроченного к 150-летию окончания Кавказской войны, и отпущен без предъявления каких-либо обвинений. Позже Тимур Куашев дал следующий комментарий "Кавказскому узлу" по поводу своего задержания: "Были и угрозы относительно моей последней публикации в "Живом Журнале". Сказали: "Это тебе аукнется, продолжай в том же духе", не конкретизировав, о каких последствиях намекают". Куашев написал заявление, в котором потребовал привлечь полицейских, причастных к его задержанию, к уголовной ответственности.

В июле 2014 года Тимур Куашев опубликовал в своем блоге открытое обращение к ВРИО главы КБР Юрию Кокову, а также к главе администрации Нальчика Мухамеду Кодзокову. В обращении содержались требования заменить частные маршрутки на автобусы муниципального парка, ликвидировать "колхозный рынок" в центре города, построить небольшие мечети в каждом микрорайоне.

Последним публичным мероприятием, в котором принял участие журналист, стал "круглый стол" в Махачкале под названием "Взгляд мусульман России на причины палестино-израильского противостояния и перспективы его преодоления". Он состоялся 25 июля в редакции газеты "Черновик". "Кавказский узел" публиковал материалы конференции, которые Тимур Куашев предоставил незадолго до смерти. Журналист называл события в Секторе Газа геноцидом палестинского народа, а также проводил параллели между войной в Израиле с обстановкой на Северном Кавказе: "Антиисламская, антикавказская война, искусственно разгоняемая в России, подобна тому, что любое количество жертв палестинцев оправдывают некой войной с терроризмом, – также и любое количество жизней кавказцев".

Тимур Куашев намеревался баллотироваться от партии "Яблоко" в депутаты парламента Кабардино-Балкарии, выборы были намечены на 14 сентября 2014 года.

В предпоследней записи своего блога Тимур Куашев обращался к читателям с призывом "очищать свое намерение и исправлять убеждения". "Мысли должны быть кристально чистыми, цели ясными и четкими, задачи понятными, средства и методы — законными и дозволенными, а действия — уверенными и решительными", - писал он.

Обстоятельства гибели

Вечером 31 июля 2014 года Тимур Куашев пропал. Документы и мобильный телефон журналиста остались дома. 1 августа около 18.00 тело Тимура Куашева было обнаружено в лесу возле дороги в пригороде Нальчика, в районе "Долинск".

Похороны состоялись 2 августа. Проститься с Куашевым пришли около 200 человек. На похоронах присутствовали друзья и коллеги Тимура, а также известные общественные деятели Кабардино-Балкарии и Дагестана.

Друг Куашева Абакар Абакаров заявил "Кавказскому узлу", что, по его мнению, журналист был убит инъекцией яда. "У него есть все признаки отравления. Пальцы чернеют. Под мышкой след от укола, покраснение было... Не ожидали такого циничного убийства", - сказал Абакаров.

Свои соболезнования семье и коллегам Тимура Куашева, а также надежду на тщательное расследование обстоятельств смерти журналиста, выразила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович. Заявление Миятович было опубликовано на сайте ОБСЕ. Валерий Хатажуков, руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра, пояснил "Кавказскому узлу", что смерть Куашева может быть связана с его профессиональной деятельностью.

Расследование причин смерти

2014 год

Первоначально судмедэксперты не нашли насильственных признаков смерти.

2 августа 2014 года родственники журналиста дали согласие на вскрытие тела.

4 августа сообщалось, что результаты планировали обнародовать в течение месяца. Двое активистов "Молодежного "Яблока" - Николай Кавказский и Мария Ефимова провели одиночный пикет у здания представительства Кабардино-Балкарии в Москве. Они требовали расследовать обстоятельства смерти Куашева, настаивая, что это было убийство.

11 августа в Нальчике член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель совета межрегиональной неполитической общественной организации "Миротворческая миссия имени генерала Лебедя" Александр Мукомолов встретился с врио главы Кабардино-Балкарии Юрием Коковым, обсудив с ним ход расследования обстоятельств смерти Куашева.

15 августа руководитель следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии Валерий Устов заявил, что эксперты обнаружили на теле Куашева след от инъекции. При этом Устов отметил, что судебные медики не могут пока дать заключение о причинах смерти журналиста.

25 августа Генеральная прокуратура РФ пообещала проконтролировать ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели Куашева.

12 сентября судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти Куашева, проведенная судмедэкспертами в Кабардино-Балкарии, не смогла дать ответа на вопрос, что стало причиной его смерти.

6 декабря представитель следственной группы сообщил, что хотя по делу об убийстве Куашева допрошено более 80 человек и собрано 9 томов материалов уголовного дела, весь собранный материал не отвечает на главный вопрос: кто мог убить журналиста.

2015 год

22 января 2015 года стало известно, что опубликованную 9 января на портале Change.org петицию с требованием расследовать убийство журналиста Тимура Куашева за 13 дней подписали 471 человек. Подписанты потребовали ускорить расследование убийство Куашева, установить причину его смерти и найти виновных.

31 июля активисты "Молодежного Яблока" провели серию одиночных пикетов у зданий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России с требованием расследовать убийство журналиста и общественного деятеля Куашева. К этому времени петицию на Change.org подписало почти 850 человек.

1 августа члены партии "Яблоко", организовавшие одиночные пикеты в Москве, заявили, что расследование убийства журналиста и правозащитника Тимура Куашева в Кабардино-Балкарии не имеет перспективы, пока не будет переведено на федеральный уровень.

2 августа в Нальчике в память об убитом журналисте Тимуре Куашеве прошла акция "Год бездействия", участники которой решили обратиться к руководству следственных органов с требованием передать дело об убийстве в следственный комитет Российской Федерации, "так как на местном уровне оно не расследуется".

24 декабря на пресс-конференции В.Устов сообщил, что причиной смерти Тимура Куашева, по заключению экспертов, стала острая коронарная недостаточность, а следов отравления журналиста найдено не было. По делу была назначена повторная экспертиза в Московском бюро СМЭ, которая также не нашла следов отравления.

28 декабря правозащитники заявили, что следствие по факту гибели Т. Куашева проводится формально, а версия смерти от коронарной недостаточности являтся неубедительной. Лидер организации "Машр" Магомед Муцольгов заявил, "что это дело не будет раскрыто, точно так же, как и дело по факту убийства Макшарипа Аушева".

2016 год

8 июня 2016 года адвокат Заур Шомахов сообщил, что следствие закрыло уголовное дело о смерти Тимура Куашева, так как экспертиза не нашла следов отравляющих веществ в его организме. Адвокат заверил, что будет обжаловать это решение.

8 августа следствие по делу о смерти Куашева не установило, кто звонил ему перед убийством, заявил отец журналиста. Прокуратура вернула следствию материалы, направленные туда после закрытия дела, и теперь семья собирается обжаловать решение следователя.

2017 год

В марте 2017 года вступило в силу решение Нальчикского горсуда, признавшего незаконными закрытие дела о смерти Тимура Куашева и отказ в возбуждении уголовного дела о прижизненных угрозах в адрес журналиста.

2018 год

В июне 2018 года родители Тимура Куашева обратились в Европейский суд по правам человека. Жалобу в ЕСПЧ подали юристы ПЦ «Мемориал» Кирилл Коротеев и Дарья Бахарева. В деле Куашева, по их мнению, нарушены статьи 2 (право на жизнь) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



В ходе подготовки жалобы в ЕСПЧ родственники Куашева привлекли также к делу в качестве эксперта-патологоанатома доктора Джона Кларка. Изучив документы, касающиеся смерти Тимура, он выразил серьезные сомнения в интерпретации данных и сделанных следствием выводах .

Источники

Страница Тимура Куашева в социальной сети "ВКонтакте".

Телеканал "Дождь".

Группа журнала "Дош" в социальной сети "Фэйсбук".

Блог Тимура Куашева в "Живом Журнале".

Журнал "Дош".

Примечания