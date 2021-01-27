The Insider и Bellingcat: очевидна причастность отравителей Навального к смерти Куашева

27 января 2021, 20:54

Силовики, причастные к покушению на Алексея Навального, отравили также правозащитника Тимура Куашева в Кабардино-Балкарии и с большой долей вероятности причастны к смерти дагестанского активиста Руслана Магомедрагимова, обнародовали итоги совместного журналистского расследования The Insider и Bellingcat.

Как писал "Кавказский узел", журналист Bellingcat Христо Грозев в декабре 2020 года обнародовал материалы, из которых явствует, что силовики, чьи имена названы в его расследовании об отравлении Навального, посещали Кабардино-Балкарию и Дагестан, когда там умерли правозащитник Тимур Куашев и активист движения "Садвал" Руслан Магомедрагимов. Грозев анонсировал, что проверяет силовиков на причастность к смерти Куашева.

Сотрудники спецслужб, которых журналисты связали с покушением на Алексея Навального, также летали на Северный Кавказ перед отравлением лидера боевиков Доку Умарова в 2013 году и во время подготовки к перевозке его останков в 2017 году, следует из материалов расследователя Bellingcat Христо Грозева.

В случае со смертью Доку Умарова может идти речь о простом совпадении, однако еще как минимум три смерти с гораздо большей долей вероятности связаны с работой "группы отравителей", указано в публикации по результатам расследования, проведенного The Insider совместно с Bellingcat при участии Der Spiegel. В числе убитых журналисты назвали Тимура Куашева и Руслана Магомедрагимова. Результаты расследования обнародованы сегодня в статье The Insider.

Перед смертью Куашева в Нальчик прибыл один из силовиков, упомянутых в расследовании об отравлении Навального, а еще трое находились в городах поблизости. По словам отца правозащитника, Хамби Куашева, образцы крови умершего были отправлены в Москву, чтобы проверить версию об отравлении. Экспертиза следов яда не обнаружила, но подписал ее человек, который также упоминался в расследовании о Навальном.

Тимур Куашев пропал вечером 31 июля 2014 года, оставив дома документы и телефон. Его тело нашли на следующий день в пригороде Нальчика. На теле был обнаружен след от инъекции, но следствие утверждало, что 26-летний журналист умер не от отравления, а от острой коронарной недостаточности. В июне 2016 года стало известно, что следствие закрыло дело. Семья Куашевых не согласилась с выводами следствия и обратилась с жалобой в ЕСПЧ. В сентябре 2019 года расследование по делу о смерти Тимура Куашева было окончательно прекращено с формулировкой "за отсутствием события преступления". На вечере памяти в 32-й день рождения Куашева в декабре 2019 года его знакомые раскритиковали следствие за нераскрытое преступление.

Авторы расследования согласились с версией, ранее уже озвученной журналистом Максимом Шевченко, который связал смерть Куашева с делом о нападении на Нальчик в 2005 году.

"Хотя у Тимура Куашева было много недоброжелателей, именно курируемый <силовиками> судебный процесс над «террористами» мог стать главной причиной, по которой спецслужба могла обратить на него особое внимание", - говорится в публикации.

Нападение боевиков на Нальчик произошло 13 октября 2005 года. Погибли 35 силовиков, 14 мирных жителей и 92 человека из числа нападавших. В 2014 году суд признал виновными 56 человек, пятеро из них получили пожизненные сроки. Часть осужденных пожаловались в ЕСПЧ на пытки и несправедливый суд. Тимур Куашев активно освещал ход суда и получал за это угрозы.

Член "группы отравителей" дважды летал в Махачкалу в январе 2015 года, а 20 марта того же года - во Владикавказ, откуда вернулся в Москву 26-го числа. В эти мартовские дни в Дагестане умер активист общественного регионального движения "Единство" Руслан Магомедрагимов.

"Если в случае с Тимуром Куашевым число поездок отравителей исключает всякую возможность совпадения, то в случае с Магомедрагимовым можно говорить лишь о высокой доле вероятности", - подчеркивается в публикации.

Руслан Магомедрагимов был организатором ряда акций "Самур – достояние мира!", а также заявлял о том, что сотрудники полиции оказывают давление на участников протестных мероприятий. Следователи отказались признать его смерть насильственной, поскольку не нашли признаков этого на теле.

В августе 2020 года оппозиционер Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. По возвращении в Россию политик был арестован. За этим последовали массовые акции протеста, которые прошли 23 января по всей стране, в том числе в городах юга России.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России - на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

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