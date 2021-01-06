Перелеты силовиков из расследования Грозева совпали с охотой на Доку Умарова

06 января 2021, 07:37

Сотрудники спецслужб, которых журналисты связали с покушением на Алексея Навального, летали на Северный Кавказ перед отравлением лидера боевиков Доку Умарова в 2013 году и во время подготовки к перевозке его останков в 2017 году, следует из материалов расследователя Bellingcat Христо Грозева.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 сентября 2017 года источники в силовых структурах заявили об обнаружении останков лидера запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ" Доку Умарова в Ингушетии.

Место захоронения показал мужчина, задержанный за участие в боевых действиях на стороне боевиков в Сирии, заявил источник в СКР. ФСБ официально подтвердило обнаружение останков Умарова только в сентябре 2017 года. Источник также сообщил, что Умарова отравили в 2013 году в ходе спецоперации силовиков и его останки перевозили из Ингушетии в Москву "с особыми мерами предосторожности из-за их высокой токсичности".

Расследование журналиста Bellingcat Христо Грозева о перемещениях предполагаемых отравителей Алексей Навального, выложенное в свободный доступ, активно комментируют пользователи. Один из них отметил 2 января, что до 2014 года, если судить по маршрутам поездок, некоторые из участников группы "занимались "расчисткой" Северного Кавказа от боевиков в преддверии Олимпиады в Сочи". Он же отметил, что "поездки в Махачкалу и Грозный завершились в 2017 году, после обнаружения трупа Доку Умарова".

Если судить по таблице, выложенной Грозевым, то как минимум один из предполагаемых отравителей действительно с 2008 по 2013 год активно посещал регионы Северного Кавказа, многократно был в Махачкале, Владикавказе, Нальчике, Грозном, Краснодарском крае и Минеральных Водах. 30 августа 2013 года он приобрел билет на самолет из Москвы в Минеральные Воды, а 2 сентября - билет на самолет из Нальчика в Москву. После 2017 года число его поездок на Северный Кавказ и в другие регионы страны резко сократилось.

Боевики заявили, что Умаров отравился продуктами, переданными жителем Ингушетии. 19 июля 2014 года Кадыров опубликовал фото мертвого Доку Умарова, и в тот же день на сайтах боевиков появилась видеозапись погребения Умарова. На видео человек, названный "амиром Хамзатом", называет дату смерти Умарова - 7 сентября 2013 года.

Другой предполагаемый отравитель посещал регионы Северного Кавказа (Дагестан, Северная Осетия) только в 2013 и 2014 году, причем первая его поездка состоялась в Нальчик в июле 2013 года.

Еще один из предполагаемых отравителей в 2012-2016 годах бывал в Дагестане и Краснодарском крае. Другой из фигурантов расследования в период с 2012 по 2014 годы многократно бывал в Минеральных Водах.

Напомним, что Доку Умаров брал на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года и заявил о причислении гражданского населения России к своим врагам. В феврале 2012 года Умаров приказал избегать атак на мирные цели в связи с началом в России акций гражданского протеста, а в июле 2013 года отменил мораторий на теракты в российских городах и призвал боевиков использовать все возможные методы для срыва Олимпиады в Сочи.

Христо Грозев 5 января сообщил, что проверяет предполагаемых отравителей Алексея Навального на причастность к смерти правозащитника из Кабардино-Балкарии Тимура Куашева, тело которого со следами инъекции было найдено в августе 2014 года в пригороде Нальчика.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Доку Умарова.