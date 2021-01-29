Защита семьи Куашева указала на новые факты в расследовании The Insider и Bellingcat

29 января 2021, 12:17

Расследование The Insider и Bellingcat вскрыло новые подробности смерти нальчикского правозащитника Тимура Куашева, рассказал адвокат семьи погибшего, не исключив возобновления уголовного дела. Публикация не станет поводом возобновить расследование смерти правозащитника, предположил отец Куашева.

Как писал "Кавказский узел", согласно журналистскому расследованию The Insider и Bellingcat, силовики, причастные к покушению на Алексея Навального, отравили также правозащитника Тимура Куашева в Кабардино-Балкарии и с большой долей вероятности причастны к смерти дагестанского активиста движения "Садвал" Руслана Магомедрагимова. В частности, перед смертью Куашева в Нальчик прибыл один из силовиков, упомянутых в расследовании об отравлении Навального, а еще трое находились в городах поблизости.

Журналист Bellingcat Христо Грозев в декабре 2020 года обнародовал материалы, из которых следует, что силовики, чьи имена названы в его расследовании об отравлении Навального, посещали Кабардино-Балкарию и Дагестан, когда там умерли Тимур Куашев и Руслан Магомедрагимов. Грозев анонсировал, что проверяет силовиков на причастность к смерти Куашева. Про отравление Руслана Магомедрагимова рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Кому выгодны смерти лидеров "Садвала"?".

Адвокат семьи Куашевых Заур Шомахов не исключил возможности того, что на основе опубликованной Insider информации может быть возобновлено расследование дела об убийстве Тимура Куашева.

"Закон предусматривает возможность отмены постановления о прекращении дела. Там своя процедура отмены постановления о прекращении... Это вопрос процессуального характера. Здесь другой вопрос, который меня больше волнует, - это отношение к этому делу самих родителей Куашева", - сказал Шомахов.

По его словам, в конце 2018 - начале 2019 года он пытался обжаловать постановление о прекращении дела, и мать погибшего тогда дала ему понять, что "ее здоровье не выдерживает". "Каждая жалоба, каждое обращение в суд, каждый поход к следователю - это все как бы отражается на ее здоровье. Она сказала, что не может уже вынести это бездействие, не может это наблюдать, не хочет дальше копаться в этом...", - рассказал адвокат.

Комментируя публикацию Insider, адвокат указал на ряд новых сведений, но подтверждения им он не видел в материалах.

"Меня немножко смутил этот момент в публикации, что есть следы удушья, что, когда Тимур Куашев был в машине, кто-то из тех, кто находился вместе с ним, душил его. И что это можно предположить по следам на шее. Но в этой части я не нашел показаний кого-либо из свидетелей, кто конкретно об этом что-то говорит. Также этого нет ни по результатам осмотра места происшествия, ни по результатам судмедэкспертиз о наличии именно таких телесных повреждений...", - отметил Шомахов.

По его словам, ни в одних показаниях, с материалами которых он ознакомлен, ничего подобного нет. "Ни в одной из судмедэкспертиз, на которые есть ссылки в той публикации, и последующих, которые были проведены в бюро судебно-медицинских экспертиз Минздрава КБР и за пределами республики, я не нашел выводов о следах на шее", - пояснил адвокат.

Он также сообщил, что в экспертизе 325, о которой упоминается в публикации, значатся совсем другие имена экспертов.

"У меня значится, что исследование проводили эксперты Гадзаев Адам Хаутиевич, Туманов Асланбек Хусейнович - это наши эксперты в КБР. Чтобы подстраховаться и заручиться в правильности своих выводов, они обратились в независимый экспертный парламентский центр "Комплексная безопасность отечества" в Москве, во главе с завкафедрой судебной медицины 1-го МГМУ имени Сеченова Пиголкиным. Направили в Москву в сентябре 2014 года. А последняя точка - это российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России, там директором был Ковалев, замдиректора по экспертной работе - Мамот. Вот они проводили. Я читаю среди этих фамилий и, честно говоря, не нашел ту, на которую ссылка. После марта 2015 года, когда сделали последнее заключение, таких экспертиз, насколько я знаю, и не было", - заявил адвокат.

Он зачитал выводы экспертизы 325: "Причиной смерти гражданина Куашева явилось заболевание острой коронарной недостаточностью, о чем свидетельствуют мелкие очажки...".

Шомахов сообщил также, что все документы и протоколы осмотра места происшествия, а также заключения экспертиз и ходатайства защитника, имеются в "Мемориале".

Говоря о ссадинах и кровоподтеках, он также указал на некоторое несоответствие. "Из осмотра места происшествия действительно следует, что небольшой кровоподтек был найден на лице: не кровоподтеки, а кровоподтек, который мог быть получен из-за падения на том месте, либо в период, который предшествовал. Это осталось под вопросом. Факт - что под мышкой были следы от укола. Поэтому и было возбуждено [дело] по факту умышленного убийства, хотя прекратили за отсутствием события преступления", - сказал адвокат.

Тимур Куашев пропал вечером 31 июля 2014 года, оставив дома документы и телефон. Его тело нашли на следующий день в пригороде Нальчика. На теле был обнаружен след от инъекции, но следствие утверждало, что 26-летний журналист умер не от отравления, а от острой коронарной недостаточности. В июне 2016 года стало известно, что следствие закрыло дело. Семья Куашевых не согласилась с выводами следствия и обратилась с жалобой в ЕСПЧ. В сентябре 2019 года расследование по делу о смерти Тимура Куашева было окончательно прекращено с формулировкой "за отсутствием события преступления". На вечере памяти в 32-й день рождения Куашева в декабре 2019 года его знакомые раскритиковали следствие за нераскрытое преступление.

Адвокат отметил также, что выражал несогласие с прекращением следствия в своих жалобах и ходатайствах.

"Я предлагал планы работы для изучения полной картины преступления, чтобы сомнения какие-то развеять. Но, к сожалению, план мероприятий, те следственные действия и оперативные мероприятия, которые мы предлагали, так и остались невыполненными под разными надуманными основаниями, например, из-за отсутствия технических возможностей установить лиц, под никами которых угрозы поступали в адрес Куашева. Не использованы другие методы и способы расследования, предусмотренные УПК, в том числе международное сотрудничество", - отметил Шомахов.

По его словам, анализ крови на яды отправляли в Москву в лабораторию ФСБ, так как, по мнению следователя, - это единственный центр, который может на такие вопросы отвечать. "Он сказал, что подключили связи и попросили, чтобы сделали. Я сам не сталкивался и других таких учреждений не знаю", - уточнил Шомахов.

Отец погибшего журналиста Хамби Куашев уверен, что на этих предположениях дело не возобновится. "Я как бывший следователь думаю, что никаких оснований нет. Предположения, догадки... Это все для проведения нового дела - не основание. На этом уровне даже не буду пытаться. Мы не будем ходатайствовать. Если будут доказательства неотвратимые - это другой вопрос. Если появятся свидетели или кто-то из исполнителей и организаторов явится с повинной... А так это бесполезно", - посетовал он.

В расследовании The Insider и Bellingcat говорится, в частности о том, что Куашев незадолго до смерти встречался с двумя людьми, хотя обещал матери прийти на ее спектакль. Он вышел к ним в шортах во двор дома, после чего пропал. Зачищены все его звонки и смс, среди которых два сообщения с неизвестного номера. Уличные камеры, записи с которых могли бы внести ясность, в тот день были отключены - это обнаружил отец убитого Хамби Куашев, который еще в советские годы стал заслуженным следователем. Он попытался выяснить, что произошло с его сыном, и обнаружил много странностей. Также говорится о том, что ссадины у умершего были лишь на верхней части лица и были похожи на следы от руки, как если бы в машине кто-то сзади обхватил его рот и нос тряпкой, смоченной хлороформом или подобным веществом, чтобы лишить его сознания, следует из расследования издания.

Хамби Куашев отметил, что ни об удушении, ни о хлороформе ранее не было известно, "но это же тоже предположения". "Никаких следов, даже если они и были, не осталось. Экспертиза это не подтвердила никак", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он сообщил также, что сведения об отключенных камерах у следствия были. "Известно было, что они в тот момент не работали. Ну, как они сказали, вроде бы давно не работали. А насколько давно, или это неправда - неизвестно", - пояснил отец погибшего журналиста.

Хамби Куашев считает странным описание причины смерти сына. "Там не отрицают в экспертизе, что под воздействием неустановленного вещества или вируса все жизненно важные органы вышли из строя фактически одновременно. Странно, что не могли установить, что это за вещество", - подчеркнул он.

Адвокат Правозащитного центра "Мемориал"* Галина Тарасова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что судьба жалобы в ЕСПЧ пока неясна. "Пока решения нет. Ждем", - сказал она.

Говоря о новых сведениях, Тарасова отметила, что о ряде из них не было известно в момент составления жалобы. "Я сейчас, честно говоря, не помню, надо поднимать материалы дела, чтобы сопоставить информацию. Но об удушении и хлороформе не было сведений", - отметила она.

По мнению адвоката, в любом случае то, что опубликовано, - это дополнительные обстоятельства, которые подлежат проверке. "Это новая информация, на которую следствие обязано отреагировать, приобщить как минимум к делу и проверить следственным путем", - считает Тарасова.

По ее словам, проверка может проводиться и независимо от позиции потерпевших. "Для следствия эта позиция не должна иметь значения, поскольку они обязаны полно и всесторонне проверить все сведения по делу", - подчеркнула Тарасова.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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