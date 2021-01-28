Кому выгодны смерти лидеров «Садвала»?

28 января 2021, 16:12

«Садвал» - лезгинское национальное движение, активно действовавшее в Дагестане и Азербайджане в 1990-х годах. Двое его лидеров умерли в 2015 и 2020 годах при странных обстоятельствах. Авторы расследования о роли российских спецслужб в отравлении Навального указали на вероятную причастность тех же силовиков к смерти одного из лидеров "Садвала".

Загадочные смерти лидеров "Садвала"

24 марта 2015 года был найден мертвым активист движения «Садвал» Руслан Магомедрагимов. Руководитель махачкалинского отделения этого движения Альберт Эседов, ссылаясь на результаты вскрытия тела, заявлял, что Магомедрагимов был задушен. Через 5 лет, 20 марта 2020 года, тело председателя правления «Садвала» Назима Гаджиева с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в его квартире в Махачкале.

Руслану Магомедрагимову на момент смерти было 45 лет, он много лет был военным, а затем гражданским летчиком. Назим Гаджиев умер в 72 года. Еще с 1961 года, тогда будучи студентом Дагестанского механического техникума, он вел агитацию среди молодежи за воссоединение лезгинского народа, инициировал идею создания автономии, а в 1967 году создал организацию ЛАР ("Лезгинская автономная республика"), которая активно действовала вплоть до 1976 года .

Гаджиев долгие годы расследовал в Дагестане деятельность местных властных кланов. Особым его вниманием пользовалась семья Курбана Курбанова — дагестанского азербайджанца, который с 1998 по 2014 годы был главой Дербентского района Дагестана. Однако после отставок Курбановых и утраты ими влияния к 2015 году антикоррупционная деятельность Гаджиева также сошла на нет .

Связи между этими двумя смертями, как и явных мотивов для убийств, не видят ни эксперты, ни журналисты, ни родственники, отмечая то лишь сходство, что оба убийства совершены в дни празднования Навруз-байрама (праздник весны, символизирует пробуждение всего живого. – Прим. «Кавказского узла»), широко отмечаемого в южном Дагестане. Ни Назим Гаджиев, ни Руслан Магомедрагимов не принимали активного участия в политической жизни. Их активность сводилась в основном к заявлениям и публикациям в социальных сетях.

Связь с отравлением Навального

Журналист Христо Грозев в декабре 2020 года обнародовал данные о полетах российских силовиков, которых считает причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального. На основе анализа их передвижений журналисты The Insider и Bellingcat заподозрили отравителей Навального в причастности к смерти Руслана Магомедрагимова, а также правозащитника Тимура Куашева. Один из членов «группы отравителей» дважды летал в Махачкалу в январе 2015 года, а 20 марта того же года - во Владикавказ, откуда вернулся в Москву 26-го числа.

Но «если в случае с Тимуром Куашевым число поездок отравителей исключает всякую возможность совпадения, то в случае с Магомедрагимовым можно говорить лишь о высокой доле вероятности», отметили авторы публикации.

Борьба лезгин за автономию

«Садвал» (Единство) - лезгинское национальное движение - в июне 1990 года провело свой первый съезд в поселке Белиджи 1 . На съезде прозвучали призывы к объединению лезгин проживающих в Азербайджане и Дагестане. В следующем году «Садвал» провел свой второй конгресс и принял резолюцию, требующую изменения границ между Дагестаном и Азербайджаном.

В декабре 1991 года лезгинские группы провели Всероссийский съезд лезгин, призывая к созданию независимого «Лезгистана». В феврале 1992 года лезгинский национальный совет призвал Российскую Федерацию, Азербайджан и Дагестан пересмотреть границы, чтобы объединить лезгинский народ .

По данным переписи населения, на 2010 год в Дагестане проживало 385 240 лезгин (четвертая по численности национальная группа), а в Азербайджане – 180 300 (вторая по численности). По мнению экспертов Института этнологии и антропологии РАН и Института истории, археологии и антропологии ДНЦ РАН, «в Азербайджане число лезгин значительно выше (около 350 тыс. человек). Объясняется это расхождение тем обстоятельством, что многие лезгины, живущие в Азербайджане, фиксируются как азербайджанцы (часто вынужденно)».

Активная деятельность движения, возглавляемого тогда генерал-майором в отставке Мухидином Кахримановым, сопровождалась массовыми митингами по обе стороны российско-азербайджанской границы, маршем 10 000 лезгин из Дагестана в Азербайджан, перекрытием дорог. Она сошла практически на нет к концу 1993 году после прихода к власти в Азербайджане Гейдара Алиева и особенно после взрывов в бакинском метро .

После первого взрыва 19 марта 1994 года были арестованы активисты «Садвала» в Азербайджане. Организация была объявлена террористической и запрещена. Двое членов организации были приговорены к смертной казни (замененной впоследствии пожизненным заключением), а девять - к различным срокам тюремного заключения. Правозащитный центр «Мемориал»* и «Правозащитный центр Азербайджана» признали фигурантов дела политзаключенными. При этом около 45 лезгин были осуждены по уголовным статьям 2 .

С тех пор деятельность «Садвала» сводится к заявлениям и публицистике. В России ЛНД «Садвал» официально просуществовало до 2000 года, когда было исключено из списка юрлиц вместе с другими организациями, не прошедшими перерегистрацию. В 2012 году говорилось о возрождении движения и даже прошла конференция в Москве, но ею все и закончилось .

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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