Участник акции за Навального в Астрахани арестован на 10 суток

27 января 2021, 17:07

Суд признал астраханца Дмитрия Калинкина организатором протестной акции и назначил ему 10 суток ареста вопреки жалобам Калинкина на избиение силовиками и плохое самочувствие.

"Кавказский узел" сообщал, что силовики задержали 35-летнего астраханца Дмитрия Калинкина вечером 26 января на детской площадки у дома, где он гулял с беременной женой и ребенком. После этого Калинкин заявил, что был избит. Всего вечером 26 января в отдел силовой структуры были доставлены по меньшей мере семь человек, которых силовики сочли причастными к протестам 23 января. 23 января по всей России прошли уличные протесты сторонников Алексея Навального, в которых, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, приняли участие 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали и на юге России – в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Акции Навального". В Астрахани 23 января состоялось двухчасовое шествие в поддержку оппозиционера, которое не встретило противодействие силовиков. Активисты отметили ухудшение экономической ситуации в стране и ограничение гражданских свобод.

Сегодня Кировский районный суд Астрахани, рассмотрев дело Калинкина, назначил ему 10 суток ареста по административной статье о нарушении порядка проведения массовой акции. На заседание задержанного доставили из больницы. Заседание должно было начаться в 09.30 (08.30 мск), но состоялось только после обеда, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра Калинкина Алена.

"Мы приехали с утра и сидели тут весь день. Его тоже привезли с утра, причем не одного. Около 14.00 (13.00 мск) он позвонил и сказал, что они сидят в холодном помещении, все очень мерзнут. Сказал, что никто их не поил и не кормил - ни вчера, ни сегодня. И за весь день только один раз вывели в туалет. В этот момент (когда повели в туалет. - Прим. "Кавказского узла") мне удалось с ним переговорить", - рассказала девушка.

Вместе с Калинкиным в суд привезли не менее пяти человек, указала его сестра. "Я обратилась к сотрудникам, чтобы как-то передать воду и еду. Брат попросил воды для пятерых человек. Я купила пять бутылок воды и пять сэндвичей и передала через сотрудников. Причем это было уже где-то в 14.00 (13.00 мск), когда он говорил о пятерых оставшихся, а мы тут с утра. Могло быть гораздо больше [людей]. Насколько я поняла, они все были по митингу [задержаны]".

Обвинения в организации протестной акции бездоказательны, утверждает сестра задержанного. "Сказали, что он лидер движения, но нет ни постов [в соцсетях], ничего. Не учли даже то, что, согласно медицинскому освидетельствованию, ему нужна медицинская помощь. Мы будем обжаловать решение об аресте", - заявила Алена.

После того, как адвокат Калинкина уехал, арестованного внезапно отвели на еще одно судебное заседание, сообщила его сестра. "Мы тоже уже собирались уезжать [из суда], а тут брат снова нам звонит и говорит, что ему пытаются приписать еще одну статью. Привели его в какую-то комнату, и судья, уже другой, начал оглашать приговор. Просто сразу, безо всяких вступлений. Дима спросил: "Что происходит?" А ему сказали, что проходит второе заседание. Мол, он проявил неповиновение сотрудникам полиции. Он отказался что-либо подписывать", - рассказала девушка корреспонденту "Кавказского узла". Она добавила, что родственники вновь вызвали адвоката в суд.

Акции протеста прошли после ареста Алексея Навального, прилетевшего 17 января из Берлина в Москву. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Корреспонденту "Кавказского узла" удалось поговорить по телефону и с самим Дмитрием Калинкиным. "Меня по судебному решению объявили лидером этого митинга, хотя ни на одной видеосъемке я не иду, как предводитель, впереди. Да, [видно, что] я громко участвую, но наравне со всеми. Есть немало тех, кто не менее громко участвовал. Нет никаких призывов в соцсетях, чтобы можно было меня лидером назначить. Просто решение уже заранее было продиктовано, подготовлено", - предположил Дмитрий Калинкин.

Суд не выполнил рекомендацию врача о лечении, заявил Калинкин. "Мне врач рекомендовал по избиениям со стороны пяти сотрудников лечение, есть подтверждающие это документы. В итоге судья полностью проигнорировал эту рекомендацию, а также мое семейное положение - у меня маленький ребенок. Больного человека просто кинули [под арест] на 10 суток", - заключил он.

Дмитрий Калинкин рассказал, что его били по голове и по телу, в том числе в область сердца. "По-прежнему трудно дышать, болит грудная клетка, мысли спутанные, я чувствую себя очень слабым", - сказал он.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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