Участник акции за Навального в Астрахани озвучил подробности избиения после задержания

27 января 2021, 10:53

Жителя Астрахани Дмитрия Калинкина, который 23 января принял участие в акции в поддержку Навального, задержали и избили в отделе полиции, рассказали его родственники и сам Калинкин. По меньшей мере, шесть человек, помимо Калинкина, были доставлены вечером 26 января в РОВД.

Как писал "Кавказский узел", вечером 26 января силовики забрали руководителя астраханского отделения партии "Парнас" Михаила Долиева и члена политсовета реготделения партии Ярослава Савина. Оба принимали участие в шествии в поддержку Алексея Навального 23 января, а вечером 26 января находились у себя дома.

23 января по всей России прошли уличные протесты сторонников Алексея Навального, в которых, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, приняли участие 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали и на юге России – в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Акции Навального".

Житель Астрахани сообщил, что его избивали впятером

35-летнего астраханца Дмитрия Калинкина вечером 26 января забрали с детской площадки у дома, где он гулял с беременной женой и ребенком, и отвезли в РОВД в связи с тем, что Дмитрий принимал участие в акции 23 января, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра Дмитрия Калинкина Алена.

"Около 19.00 (18.00 мск) мне позвонила мама, сказала, что моего брата задержали, она очень волновалась. Я была на работе и смогла дозвониться жене брата только через час. Его жена пошла в РОВД, понесла ему еду и воду. Мы с еще одним братом смогли приехать только к 21.00 (20.00 мск). Мы увидели жену старшего брата, она стояла на улице и плакала. Она сказала нам, что Диму избили пять человек. Об этом он сам сообщил ей, когда она зашла в РОВД и смогла с ним увидеться. Кроме того, она и сама видела следы от чьих-то подошв на его одежде, и он был весь помятый. Мы посадили ее в такси, потому что она беременна и была в очень расстроенном состоянии, а сами с братом остались около РОВД. Мы с братом также пытались пройти (внутрь РОВД), но нам отказали, сказали, что не положено", – рассказала Алена.

Женщина весь вечер, как и ее брат Алексей, находилась в "предбаннике" РОВД – небольшом, огороженном железной решеткой закутке на входе. Там же находился и корреспондент "Кавказского узла". За ограждение, даже в коридор, сотрудники полиции никого не пропускали. "Брату (Алексею. – Прим. "Кавказского узла") сказали в дежурной части, что Диму "закрыли" за мелкое хулиганство, что завтра (27 января) будет суд. В чем именно заключалось хулиганство – не пояснили", – сообщила девушка.

По ее словам, жена Калинкина рассказала, что в момент задержания Дмитрий гулял с семьей на детской площадке. "Он обычный, честный, работящий человек, и никакого хулиганства за ним никогда не водилось. Накануне митинга (23 января) брат скидывал какие-то видео и сообщения про митинг, но наверняка я не могу сказать, ходил ли он туда. Но если его забрали, то, скорее всего, по подозрению в этом, потому что других причин просто не может быть", – рассказала Алена.

Она подчеркнула, что родственники неоднократно вызывали в отделение скорую. "Первый раз вызывала еще жена, как только увидела Диму. Это было около 21.00. Это было время, когда мы подъехали как раз. Мы стали ждать скорую, но она не приезжала. Тогда второй раз я еще позвонила. Сказала, что избили человека, чтоб приехали. Но опять скорая не приехала. Мы подумали, что дело в том, что мы вызываем скорую к избитому на адрес полиции, поэтому, когда мы позвонили в третий раз, назвали адрес дома напротив, то есть другой адрес. Не говорили, что в полицию. И еще мой друг позвонил три раза, тоже вызывал. Но скорой до сих пор нет, хотя просили очень срочно", – сказала девушка в 00.45 (23.45 мск) 27 января.

Избитого увезли в районную больницу

Примерно в 01.00 (00.00 мск) к зданию РОВД подъехала скорая помощь, и два медработника прошли внутрь. Через 15 минут из здания РОВД вышли врачи, сам Дмитрий, его адвокат и сотрудники полиции. У Калинкина на скуле было пятно, похожее на след от удара. Он пошатывался, было похоже, что ему нехорошо. Его завели в машину скорой помощи. Корреспондент "Кавказского узла" успела спросить, били ли его в отделении, на что Дмитрий Калинкин ответил: "Пятеро избивали". После этого сотрудник полиции закрыл дверь машины.

Адвоката Александра Андреева пустили к Дмитрию Калинкину после 00.30 (23.30 мск). "Я зашел в комнату для свиданий, увидел своего подзащитного. Пообщался с ним, он жаловался на плохое самочувствие. Я вызвал скорую медицинскую помощь. Врачи приехали, осмотрели его и предложили госпитализировать. В данный момент его везут в больницу", – сказал Александр Андреев корреспонденту "Кавказского узла", когда Дмитрия уже увезли на скорой.

По словам правоохранителей, Калинкину вменяется часть 2 статьи 20.2 КоАП. "Завтра будет суд", – добавил адвокат.

Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) предусматривает для граждан штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Член "Парнаса" рассказал о пребывании в РОВД

Избитого видели в здании РОВД и другие задержанные активисты, в том числе руководитель реготделения партии "Парнас" Михаил Долиев. Он также рассказал подробности собственного задержания.

"Примерно в 20.00 (19.00 мск) пришли двое, показали "корочки", сказали, что меня вызывают по несогласованному митингу и что они должны доставить меня в ЦПЭ. Я оделся и пошел с ними. Они сказали "ЦПЭ", а на самом деле привезли в РОВД. В отделении у меня забрали паспорт. В коридоре на четвертом этаже я заметил двух девушек, они там сидели, их тоже задержали по митингу. Я спросил их - и они так мне ответили. Через некоторое время прямо в коридоре какие-то оперативники начали меня расспрашивать, что я конкретно делал на митинге. В частности, спрашивали, кричал ли я. Я ответил, что нет. Это была просто беседа в коридоре, ничего не протоколировалось", - рассказал Михаил Долиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, спустя время он услышал, что "кого-то выносят из кабинета". "Я видел там мужчину, около 30 лет, который корчился от боли. Его вынесли, и он лежал на полу в коридоре. Потом в этот же кабинет завели меня. А мужчине не хотели скорую вызывать, он просил скорую", - добавил он.

У самого Долиева, по его словам, хотели взять объяснения, но он отказался их давать, сославшись на статью 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя самого. "Они записали мои данные, никакого протокола не составляли. И всё", - рассказал активист, добавив, что провел в РОВД около двух часов.

По его словам, кроме двух девушек и избитого мужчины, он видел в РОВД еще одну девушку - ее привели позднее, с мамой. "Но я слышал разговоры, что в актовом зале целая куча народу", - сказал Долиев.

Полицейские отказывались признавать, что держат активистов в РОВД

Член политсовета реготделения партии "Парнас" Ярослав Савин провел в РОВД более трех часов, примерно с 20.00 (19.00 мск) до 23.15 (22.15 мск).

"Мне позвонил Михаил Долиев и сообщил, что его забирают в Центр "Э". Я живу неподалеку (от Центра "Э"), поэтому решил туда сходить. Вышел из дома - там стояли два сотрудника в штатском, позднее они показали удостоверения. Они сообщили мне, что должны доставить меня в РОВД... для дачи объяснений по митингу. Они посадили меня в полицейскую машину и привезли сюда", - сообщил Ярослав Савин корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, почти всё время он находился в "как бы приемной части какого-то кабинета". "Там была куча полицейских, туда-сюда ходили. Основную часть времени я там был один, ничего не происходило. При мне в кабинет, около которого я сидел, зашел еще один гражданский, на него составляли протокол. И еще я слышал в коридоре - вроде, на девушку протокол составляли. Всё это было связано с митингом", - отметил Савин.

Корреспондент "Кавказского узла", когда пришла в РОВД, спросила в дежурной части, доставлен ли к ним Ярослав Савин, и сотрудник ответил, что такого у них нет. "Моя жена тоже звонила в дежурную часть - ей сказали, что меня здесь нет. Я тут же звоню и говорю ей: "Я в РОВД". Я сказал об этом сотрудникам, и они ответили, что дежурная часть - это ерунда, что я, мол, через дежурную часть не проходил, поэтому там и не должны сообщать о моем доставлении. Как-то так это объясняли. Всё это время, пока они говорили вам и моей жене, что меня в РОВД нет, я находился в РОВД, с 20.00 до 23.00", - подчеркнул Савин.

На активиста составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), предусматривающей штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. "Но я объяснений никаких не давал, сославшись на статью 51 Конституции РФ. В течение долгого времени они настаивали, чтобы сфотографировать меня и взять отпечатки пальцев, я отказывался", - сказал он.

Задержания участников акции носили 26 января массовый характер

В районном ОВД 26 января оказался и еще один астраханский активист, Алексей Сармин. "Ко мне пришли двое сотрудников полиции и сказали, что приглашают на беседу в РОВД. Это было примерно в 17.00-17.30 (16.00-16.30 мск). Я связался со своим адвокатом и позднее пришел с ним в РОВД. Где-то в 18.00 (17.00 мск) это было. Я подождал в очереди около часа - там уже было три-четыре человека, я так понял, что они все также находились там из-за митинга. Когда подошла моя очередь, я зашел, меня опросили, был ли я 23 января на площади Ленина, потом личные данные спросили - и всё, потом я ушел. Протокол не составляли", - сказал Алексей Сармин корреспонденту "Кавказского узла".

В 12.00 ночи (23.00 мск) в холл РОВД вышли девушка и молодой человек. Их сопровождал сотрудник силовой структуры. На вопрос корреспондента "Кавказского узла" о том, связано ли их пребывание в отделении с митингом, девушка ответила: "Да". Корреспондент "Кавказского узла" представилась и попросила эту девушку дать комментарий о ее задержании, после чего силовик быстро вывел девушку и молодого человека на улицу. "Здесь не место для интервью", - пояснил он. "Я очень устала", - успела сказать девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Вскоре в холл вышел еще один молодой человек, представившийся Олегом, который рассказал корреспонденту "Кавказского узла" обстоятельства своего задержания. "Около 21.30 (20.00 мск), может, чуть позже я возвращался с тренировки домой и увидел маму свою, она стояла с двумя мужчинами. Они были в гражданском, и автомобиль у них был гражданский. Они попросили пройти с ними, сказали, что якобы есть какое-то дело о краже. Но я сразу понял, что никакой кражи нет, что это связано с митингом. Меня привезли сюда, посадили в каком-то кабинете, вели со мной беседы на политические темы. Спрашивали меня, зачем я пошел на митинг, говорили, что это бессмысленно. Я не знаю, составлялся ли протокол, кажется, я ничего такого не подписывал. Я подписывал что-то на отпечатках - меня же сфотографировали еще и взяли отпечатки пальцев", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Олег, добавив, что ему 19 лет, и он считает себя сторонником Алексея Навального.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 23 января 2021 года на юге России продолжали работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

В материале "Навальный: кавказское измерение", опубликованном на "Кавказском узле", изложены взгляды оппозиционера на десять проблем, связанных с Кавказом.