Кавказский узел

08:25, 10 апреля 2026

Школа и десятки домов повреждены оползнями в Кулинском районе

Последствия непогоды в Кулинском районе. Фото из телеграм-канала "Кулинский район" https://t.me/kulirayon/12969

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семь учреждений культуры частично повреждены в Кулинском районе Дагестана после снегопада, три животноводческие фермы остаются без транспортного сообщения.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля вертолет МЧС России эвакуировал с фермы на хуторе Чурчало, недалеко от села Хосрех в Кулинском районе Дагестана, дорогу к которой замело снегом, четырех человек, в том числе троих детей, у одного из подростков была сломана нога.

В Кулинском районе в результате таяния снега активизировались оползневые процессы, из-за которых обрушена кровля и частично разрушены несущие стены одной школы, частично повреждены 7 учреждений культуры и несколько десятков жилых домов, сообщила пресс-служба правительства Дагестана в Telegram-канале.

Вместе с тем отмечается, что учреждения здравоохранения и образования Кулинского района функционируют в штатном режиме. Образовательный процесс в селе Кули не приостановлен - занятия организовали в другом корпусе школы. Электроснабжение и связь восстановлены во всех населенных пунктах района. Также возобновлено транспортное сообщение со всеми 14 населенными пунктами района.

В результате оползня была перекрыта автомобильная дорога республиканского значения "Кумух-Вихли-Вачи". В настоящее время на данном участке дороги обеспечен проезд по одной полосе. Без транспортного сообщения остаются 3 животноводческие фермы. 

Местным жителям передана гуманитарная помощь. В муниципальное образование направлена спецтехника. Работы по расчистке дорог и ликвидации последствий стихии продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы.

8 апреля подписчики Telegram-канала chernovik.net сообщили, что в Кулинском районе выпало большое количество снега. На тот момент в районе, кроме райцентра и двух близлежащих сел, света не было уже неделю в остальных населенных пунктах.

По словам жителей, фермерам нанесён непоправимый урон, так как погибло очень много домашнего скота.

В Кулинском районе специалисты Кумухских РЭС ведут восстановительные работы на энергообъектах. Из-за глубоких сугробов и непрекращающегося снегопада спецтехника не может проехать к местам повреждений, отчиталась позже пресс-служба "Дагэнерго".

"Из-за снегопада и шквалистого ветра повреждены линии электропередачи - стихия повалила опоры и оборвала провода. Энергоснабжение нескольких сёл оказалось под угрозой. Специалисты работают круглосуточно, однако масштаб повреждений серьёзный. В условиях продолжающейся непогоды на помощь энергетикам пришли сотрудники районного отдела полиции: помогают расчищать завалы, подвозить бригады и решать логистические задачи", - говорится в сообщении на сайте электросетевой компании 9 апреля.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 10 апреля в Кулинском районе переменная облачность со слабым дождем, ночью - слабые осадки в виде дождя и снега.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
08:38, 10 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
05:46, 10 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть
04:49, 10 апреля 2026
Бывший министр Карачаево-Черкесии арестован по делу о превышении полномочий
20:49, 9 апреля 2026
1
 Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня
19:36, 9 апреля 2026
4
 Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России
18:43, 9 апреля 2026
Фонды помощи пострадавшим при наводнении в Дагестане собрали более 550 млн рублей
Все события дня
Новости
08:38, 10 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
Кадр жители Сунжи потребовали провести берегоукрепительные работы из-за дождей. Фото: Фортанга / Telegram-канал
06:44, 10 апреля 2026
Жители Сунжи потребовали провести берегоукрепительные работы из-за дождей
21:48, 9 апреля 2026
Судья подала в отставку после обрушения дома во время наводнения в Махачкале
Наводнение. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:49, 9 апреля 2026
Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня
Волонтеры в Мамедкале. С топ-кадр видео "Дагизвестия" https://www.instagram.com/p/DWzlRcPjFK4/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
20:27, 9 апреля 2026
Жители Мамедкалы поблагодарили волонтеров на фоне претензий к властям
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 апреля 2026, 19:36
Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
09 апреля 2026, 11:40
Академия наук сочла антропогенный фактор ключевой причиной наводнения в Дагестане

Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Стоп-кадр видео has.info
09 апреля 2026, 03:53
Помощь Чимаева "братским народам" Дагестана отправилась в район с чеченским населением

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС РФ
08 апреля 2026, 14:53
Власти Дагестана рапортовали о выплатах семьям жертв наводнения 

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
