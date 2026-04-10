Школа и десятки домов повреждены оползнями в Кулинском районе

Семь учреждений культуры частично повреждены в Кулинском районе Дагестана после снегопада, три животноводческие фермы остаются без транспортного сообщения.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля вертолет МЧС России эвакуировал с фермы на хуторе Чурчало, недалеко от села Хосрех в Кулинском районе Дагестана, дорогу к которой замело снегом, четырех человек, в том числе троих детей, у одного из подростков была сломана нога.

В Кулинском районе в результате таяния снега активизировались оползневые процессы, из-за которых обрушена кровля и частично разрушены несущие стены одной школы, частично повреждены 7 учреждений культуры и несколько десятков жилых домов, сообщила пресс-служба правительства Дагестана в Telegram-канале.

Вместе с тем отмечается, что учреждения здравоохранения и образования Кулинского района функционируют в штатном режиме. Образовательный процесс в селе Кули не приостановлен - занятия организовали в другом корпусе школы. Электроснабжение и связь восстановлены во всех населенных пунктах района. Также возобновлено транспортное сообщение со всеми 14 населенными пунктами района.

В результате оползня была перекрыта автомобильная дорога республиканского значения "Кумух-Вихли-Вачи". В настоящее время на данном участке дороги обеспечен проезд по одной полосе. Без транспортного сообщения остаются 3 животноводческие фермы.

Местным жителям передана гуманитарная помощь. В муниципальное образование направлена спецтехника. Работы по расчистке дорог и ликвидации последствий стихии продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы.

8 апреля подписчики Telegram-канала chernovik.net сообщили, что в Кулинском районе выпало большое количество снега. На тот момент в районе, кроме райцентра и двух близлежащих сел, света не было уже неделю в остальных населенных пунктах.

По словам жителей, фермерам нанесён непоправимый урон, так как погибло очень много домашнего скота.

В Кулинском районе специалисты Кумухских РЭС ведут восстановительные работы на энергообъектах. Из-за глубоких сугробов и непрекращающегося снегопада спецтехника не может проехать к местам повреждений, отчиталась позже пресс-служба "Дагэнерго".

"Из-за снегопада и шквалистого ветра повреждены линии электропередачи - стихия повалила опоры и оборвала провода. Энергоснабжение нескольких сёл оказалось под угрозой. Специалисты работают круглосуточно, однако масштаб повреждений серьёзный. В условиях продолжающейся непогоды на помощь энергетикам пришли сотрудники районного отдела полиции: помогают расчищать завалы, подвозить бригады и решать логистические задачи", - говорится в сообщении на сайте электросетевой компании 9 апреля.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 10 апреля в Кулинском районе переменная облачность со слабым дождем, ночью - слабые осадки в виде дождя и снега.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

