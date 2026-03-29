Офицер из Волгограда убит в боевых действиях

Александр Галац убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1734 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1733 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит офицер из Волгограда Александр Галац, его похоронили на Моторном кладбище, сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

Галац погиб "при выполнении боевых задач", у него остались пятеро детей, говорится в публикации.

49-летний офицер находился в зоне военной операции с самого ее начала, он должен был выйти на пенсию в июле 2026 года, рассказала супруга убитого Ксения. "На СВО занимал должность начальника инженерной службы. На гражданке он был самым любящим мужем и папой пятерых детей. Занимался спортом, был кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу, вел активный образ жизни", - привело 24 марта ее слова V1.ru.

В феврале нам сообщили, что он погиб

По словам женщины, ее муж с октября 2025 года считался пропавшим без вести. "Мне сообщили, что муж пропал без вести, мы надеялись на чудо… Но в феврале нам сообщили, что он погиб", - процитировало вдову издание.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1734 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.