Азербайджанский правозащитник Сулейманлы заявил о давлении в СИЗО

Башир Сулейманлы пожаловался на ограничение права на звонки близким.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане было возбуждено дело в отношении руководителя Института прав человека Башира Сулейманлы, активистов Галиба Байрамова и Наргиз Мухтаровой, которые обвиняются по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. Им предъявлены обвинения по уголовным статьям "легализация доходов в крупном размере, полученных преступным путем", "злоупотребление должностными полномочиями" и "должностной подлог", предусматривающих наказания до 12 лет лишения свободы. Перед судом они предстанут по отдельности. 9 октября 2025 года суд не удовлетворил ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования активиста Башира Сулейманлы или хотя бы переводе его под домашний арест.

Сулейманлы подвергся давлению в Бакинском следственном изоляторе, сообщил активист Зограб Исмаил. По его словам, в камеру, где содержался Сулейманлы, поместили человека, которого подозревали в наличии психических проблем.

"Башир Сулейманлы говорит, что заключённого намеренно привели в камеру, где его содержали, чтобы оказывать на него давление. Он предполагает, что в любой момент может столкнуться с провокацией. Причина давления заключается в том, что он был арестован за свою общественную деятельность и является политическим заключённым", - цитирует он слова Исмаила.

Зограб Исмаил отметил, что звонки Башира Сулейманлы с родственниками также были ограничены. "Хотя прошлое воскресенье, 22 марта, было днём звонков Башира Сулейманлы, ему не предоставили такой возможности. Считается, что это часть давления", - сказал он.

Зограб Исмаил сообщил, что Башир Сулейманлы обратился к общественности, омбудсмену, бакинскому представительству Европейского союза и иностранным посольствам в Баку с просьбой обратить внимание на давление и возможные провокации против него.

В Азербайджане в 2025 году в финансовых преступлениях обвинены десять руководителей неправительственных организаций. Это связано с возобновлением уголовного производства по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

"Уголовное дело против местных и иностранных НПО было открыто еще в 2014 году. Тогда прошла волна арестов известных правозащитников. Впоследствии их досрочно освободили, дело приостановили. Но в марте этого года дело возобновили, оно обрело масштаб кампании против остатков гражданского общества. К следствию было привлечено более 100 человек, в числе которых были даже представители провластных НПО, а также сотрудники представительств международных донорских организаций. Большинство было допрошено с предупреждением о новых вызовах, но более 10 лицам были предъявлены обвинения, некоторым заочно, поскольку они успели покинуть страну", - ранее сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, пожелавший остаться неназванным.