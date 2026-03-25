Кавказский узел

14:55, 25 марта 2026

Бывший директор единого заказчика в Дагестане обвинен во взятке

Прокуратура Дагестана. Фото: прокуратура Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновник получил от руководителя коммерческой организации свыше 7 миллионов.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта суд в Махачкале арестовал на два месяца бывшего министра строительства Дагестана Артура Сулейманова по делу о получении взятки. 

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-директора дирекции единого государственного заказчика-застройщика в Дагестане.

"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика". Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК (получение взятки). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Махачкалы", - говорится в сообщении прокуратуры, которые цитирует ТАСС.

По данным следствия, в период с 2022 по 2023 год обвиняемый получил от руководителя коммерческой организации свыше 7 миллионов рублей за содействие в получении положительного заключения госэкспертизы на строительство сельского дома культуры, а также в заключении госконтрактов на поставку оборудования в образовательные учреждения.

Напомним, что ранее суд арестовал руководительницу территориального отдела управления Роспотребнадзора в Хасавюрте, подозреваемую в вымогательстве взятки в обмен на положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

