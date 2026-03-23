Арестована глава отдела Роспотребнадзора в Хасавюрте
Чиновница подозревается вымогательстве взятки в обмен на положительное заключение.
Как писал "Кавказский узел", 18 марта суд в Махачкале арестовал на два месяца бывшего министра строительства Дагестана Артура Сулейманова по делу о получении взятки.
Советский районный суд Махачкалы арестовал руководителя территориального отдела управления Роспотребнадзора в Хасавюрте, подозреваемую в вымогательстве взятки. "Женщина подозревается в совершении коррупционного преступления. Постановлением суда женщина заключена под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 17 мая 2026 года", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана, которое цитирует ТАСС.
По версии следствия, подозреваемая требовала у руководителя частного детского центра передать ей 30 тысяч рублей для получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности центра санитарным правилам.
Ранее в следственном управлении СКР по республике сообщали, что после получения денег подозреваемой были выданы санитарно-эпидемиологические заключения о том, что услуги, оказываемые детским центром, соответствуют установленным требованиям, отмечает «Интерфакс».
Отметим, что дело было возбуждено по пункту "б" части 5 статьи 290 УК (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное с вымогательством).
Напомним, что ранее замглавы отдела Ростехнадзора в Краснодаре Алексей Беседи был осужден на 7 лет за взятки. Осужденный организовал группу для сокрытия нарушений при проверках.
