Защита раскритиковала отказ возместить ущерб фермеру из Кабардино-Балкарии

Суд оставил в силе решение об отказе компенсировать Тамаре Эржибовой из Кабардино-Балкарии многомиллионный ущерб за порчу семян кукурузы на хлебоприемном предприятии. Кассационная инстанция не дала должной оценки установленным ранее фактам, констатировала защита.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года 16-й Арбитражный апелляционный суд вновь вынес постановление об отказе в возмещении ущерба руководителю сельхозпредприятия "Маджести" Тамаре Эржибовой. Защита анонсировала подачу жалобы на это решение.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии в марте 2021 года обязал "Прохладненское хлебоприемное предприятие" возместить сельхозпредприятию "Маджести" ущерб в 24 миллиона рублей за испорченные семена кукурузы. В августе того же года апелляционный суд отменил это решение. Доказав свою невиновность по уголовному делу о мошенничестве при поставке кукурузы, руководитель "Маджести" в августе 2025 года попросила 16-й Арбитражный апелляционный суд пересмотреть отказ в компенсации ущерба по вновь открывшимся обстоятельствам, но в декабре 2025 года тот же состав судей вновь вынес решение об отказе.

Арбитражный кассационный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения определение 16-го Арбитражного апелляционного суда, который отказал сельхозпредприятию ООО «Маджести» в возмещении ущерба за порчу семян кукурузы на Прохладненском хлебоприемном предприятии. Постановление, принятое 17 марта, 24 марта было опубликовано на сайте суда.

Согласно постановлению, защита «Маджести» указала в жалобе, что «апелляционный суд проигнорировал то обстоятельство, что Прохладненским районным судом установлены факты об отсутствии состава преступления в действиях руководителя ООО, о том, что технология хранения кукурузы была нарушена именно предприятием (хранение под открытым небом), а также тот факт, что на ПХПП была поставлена именно семенная кукуруза».

Однако суд решил, что нет оснований для пересмотра постановления 16-го Арбитражного апелляционного суда, поскольку оправдательный приговор руководителю «Маджести» не является существенным основанием.

Вместо применения установленных приговором фактов как обязательных, суд предпринял их повторную оценку

Решение суда прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат ООО «Маджести» Ислам Хачетлов.

"Вступивший в законную силу приговор суда обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом. Оправдательный приговор Прохладненского районного суда от 6 декабря 2024 года и определения ВС КБР от 1 июля 2025 года установили для арбитражного спора факты: отсутствие состава преступления в действиях генерального директора «Маджести», а также факт нарушения технологии хранения именно ответчиком (хранение под открытым небом). Вместо применения установленных приговором фактов как обязательных, суд предпринял их повторную оценку, сравнивая выводы приговора со своими же выводами 2021 года. Это выразилось в формуле «выводы приговора не опровергают выводов апелляционной инстанции»", - сказал он.

Такой подход неправомерен, подчеркнул Хачетлов. "Так как суд поставил свои предыдущие выводы, основанные на материалах проверок, выше объективных фактов, установленных судом общей юрисдикции в рамках уголовного процесса. Суд не устранил возникший конфликт судебных актов, а лишь констатировал свое несогласие с приговором, что недопустимо", - сказал он.

"Моё предприятие, ООО "Маджести", не работает с 2017 года. Прямой ущерб - свыше 50 миллионов рублей. Девять лет борьбы подорвали мое здоровье. Оправдательный приговор должен был поставить точку. Но вместо этого он стал лишь доказательством глубокого кризиса, когда один суд может безнаказанно игнорировать решение другого, рушится сама основа правовой системы - принцип обязательности судебных актов", - сказала в январе 2026 года Тамара Эржибова "Кавказскому узлу".

Напомним, судебная тяжба между "Маджести" и хлебоприемным предприятием длилась с 2017 года. "Маджести" заявило в иске, что в 2016 году сдало в "Прохладненское хлебоприемное предприятие" 545 тонн семенной кукурузы стоимостью более 30 млн рублей, предварительно заключив договор о ее переработке. После переработки семена оказались негодными. В результате многомиллионного ущерба на имущество сельхозпредприятия был наложен арест из-за долгов, а зарплату работникам пришлось выплачивать из заемных средств.

В 2024 году по заявлению директора Прохладненского хлебоприемного предприятия Владимира Семенова в отношении Тамары Эржибовой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Предпринимателя обвинили в том, что она сдала на переработку заведомо испорченную кукурузу. В декабре 2024 года Прохладненский райсуд вынес оправдательный приговор, Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил его в силе.

Директор ПХПП обжаловал оправдательный приговор Эржибовой в Пятом кассационном суде в Пятигорске, однако 29 января и эта инстанция оставила приговор без изменения.