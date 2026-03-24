Кавказский узел

21:38, 24 марта 2026

Глава Рутульского района Дагестана лишен полномочий из-за утраты доверия

Давуд Сулейманов. Фото: Евгений Костин / Молодежь Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана удовлетворил административный иск прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия Давуда Сулейманова в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства.

Как установила проверка прокуратуры, глава Рутульского района входил в состав учредителей коммерческой организации, а также допустил иные нарушения ограничений и запретов, установленных антикоррупционным законодательством.

Прокуратура внесла представление в собрание депутатов Рутульского района, поставив вопрос о досрочном прекращении полномочий главы района в связи с утратой доверия. Меры по устранению нарушений представительным органом не были приняты, в связи с чем надзорное ведомство обратилось в суд, сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своей странице во "ВКонтакте".

Ахтынский районный суд отказал в удовлетворении иска, апелляция оставила решение в силе. Прокуратура региона внесла кассационное представление, которое было удовлетворено Пятым кассационным судом общей юрисдикции в Пятигорске. Дело направили на новое апелляционное рассмотрение.

Сегодня, 24 марта 2026 года, апелляционная инстанция Верховного суда Дагестана "удовлетворила административное исковое заявление прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района в связи с утратой доверия", говорится в сообщении надзорного ведомства.

Глава Рутульского района заявил, что опротестует в кассационной инстанции решение Верховного суда Дагестана, отмечает глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Согласно информации на сайте администрации, администрацию Рутульского района возглавляет Давуд Сулейманов. Он приходится старшим братом предпринимателю Ибрагиму Сулейманову. Давуд Сулейманов с 2005 года возглавлял Рутульский район, - с небольшим перерывом на период, когда он являлся депутатом Народного Ссобрания Дагестана, сообщает "Черновик" 2.0.

Напомним, что Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в организации убийства в 2004 году бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. Вместе с Сулеймановым был задержан предполагаемый исполнитель этого преступления. Позднее выяснилось, что Сулейманов обвинен по делу об убийстве председателя профсоюзного комитета "Внуковских авиалиний" Геннадия Борисова и покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова. С момента его ареста было проведено 27 обысков в трех регионах, допрошены 26 свидетелей. Один из свидетелей был засекречен.

"Кавказский узел" также писал, что в конце февраля 65 парламентариев проголосовали за лишение мандата в Народном собрании Дагестана депутата Кирилла Глазова. Прокуратура региона указывала как на нарушения антикоррупционного законодательства, так и на фактическое отсутствие Глазова в парламенте.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
