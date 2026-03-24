Глава Рутульского района Дагестана лишен полномочий из-за утраты доверия

Верховный суд Дагестана удовлетворил административный иск прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия Давуда Сулейманова в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства.

Как установила проверка прокуратуры, глава Рутульского района входил в состав учредителей коммерческой организации, а также допустил иные нарушения ограничений и запретов, установленных антикоррупционным законодательством.

Прокуратура внесла представление в собрание депутатов Рутульского района, поставив вопрос о досрочном прекращении полномочий главы района в связи с утратой доверия. Меры по устранению нарушений представительным органом не были приняты, в связи с чем надзорное ведомство обратилось в суд, сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своей странице во "ВКонтакте".

Ахтынский районный суд отказал в удовлетворении иска, апелляция оставила решение в силе. Прокуратура региона внесла кассационное представление, которое было удовлетворено Пятым кассационным судом общей юрисдикции в Пятигорске. Дело направили на новое апелляционное рассмотрение.

Сегодня, 24 марта 2026 года, апелляционная инстанция Верховного суда Дагестана "удовлетворила административное исковое заявление прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района в связи с утратой доверия", говорится в сообщении надзорного ведомства.

Глава Рутульского района заявил, что опротестует в кассационной инстанции решение Верховного суда Дагестана, отмечает глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Согласно информации на сайте администрации, администрацию Рутульского района возглавляет Давуд Сулейманов. Он приходится старшим братом предпринимателю Ибрагиму Сулейманову. Давуд Сулейманов с 2005 года возглавлял Рутульский район, - с небольшим перерывом на период, когда он являлся депутатом Народного Ссобрания Дагестана, сообщает "Черновик" 2.0.

Напомним, что Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в организации убийства в 2004 году бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. Вместе с Сулеймановым был задержан предполагаемый исполнитель этого преступления. Позднее выяснилось, что Сулейманов обвинен по делу об убийстве председателя профсоюзного комитета "Внуковских авиалиний" Геннадия Борисова и покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова. С момента его ареста было проведено 27 обысков в трех регионах, допрошены 26 свидетелей. Один из свидетелей был засекречен.

"Кавказский узел" также писал, что в конце февраля 65 парламентариев проголосовали за лишение мандата в Народном собрании Дагестана депутата Кирилла Глазова. Прокуратура региона указывала как на нарушения антикоррупционного законодательства, так и на фактическое отсутствие Глазова в парламенте.