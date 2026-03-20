Юристы сочли мягким приговор за смерть пациента рехаба в Каспийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник рехаба в Каспийске получил достаточно мягкий приговор за смерть пациента, а статус "волонтера" позволил руководству учреждения избежать ответственности. Реабилитационные центры - бизнес, часто организованный бывшими наркоманами, насилие над пациентами там широко распространено.

Как писал "Кавказский узел", сотрудника реабилитационного центра в Каспийске, арестованного в январе 2025 года по делу о смерти пациента, суд приговорил его к семи годам и четырем месяцам колонии. Мужчина, которого пресс-служба судов Дагестана назвала волонтером рехаба, заявил, что применил силу, чтобы остановить агрессию пациента. Пациенты в рехабах удерживаются против их воли и по сути находятся в плену, где к ним могут применять пытки, отметили правозащитники, комментируя приговор.

Дело было возбуждено по статьям о незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 127 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (часть 4 статьи 111 УК РФ), которые предусматривают соответственно до восьми лет и до 15 лет лишения свободы.

Сотруднику реабилитационного центра Каспийска, из-за которого умер пациент, вынесли мягкий приговор, считает юрист Тимур Филиппов.

«Приговор мягкий. За тяжкий вред, повлекший смерть, обычно дают ощутимо больше и это не та категория дел, где ограничиваются тремя годами. Суд вероятно учел наличие каких-то смягчающих вину обстоятельств. Вероятно, либо подсудимый активно сотрудничал, либо суд посчитал, что ситуация была не столь однозначной, как выглядит со стороны», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, квалификация дела в целом выглядит стандартной. «Статья 111 часть 4 УК РФ применяется в ситуациях, когда насилие было умышленным, то есть человек осознавал, что причиняет вред здоровью, но при этом не было доказано намерение убить. Смерть в таких случаях рассматривается как последствие, наступившее по неосторожности. Дополнительная квалификация по статье 127 УК РФ, незаконное лишение свободы, тоже выглядит логично, если пациент действительно удерживался в центре без законных оснований. Для так называемых реабилитационных центров в России это, к сожалению, не редкость: людей фактически изолируют, ограничивают их передвижение, при этом не имея на это ни медицинских, ни юридических оснований. В такой конструкции насилие и лишение свободы идут «в связке», и суды обычно квалифицируют это именно так», - отметил юрист.

По его мнению, история с «волонтером» может рассматриваться в двух аспектах.

«Для самого обвиняемого разницы нет, за применение опасного для здоровья насилия отвечает он лично. Если сотрудник или «волонтер», неважно, вышел за рамки своих функций и сам по себе избил человека, без системы, без указаний и без сложившейся в центре практики, - тогда это его личная ответственность и руководство центра ответственности нести не должно. Но в таких делах ключевой вопрос всегда другой: это единичный срыв или часть модели поведения внутри центра? Если выясняется, что пациентов системно удерживают против воли, применяется насилие как «метод воспитания» и руководство знало или должно было знать, но закрывало глаза, - тогда история резко меняется. В таких случаях у руководства появляются вполне конкретные риски привлечения к уголовной ответственности по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ключевым критерием является вопрос, мог ли руководитель реально предотвратить происходящее и знал ли он, что такие вещи происходят. Если ответ «да», то он не в стороне, даже если лично никого не бил. Если ответ «нет, это разовый эксцесс, который невозможно было предвидеть» - тогда ответственность остается только на исполнителе», - пояснил Филиппов.

Адвокат Василий Толокольников согласен с мнением, что приговор сотруднику каспийского рехаба вынесли мягкий.

«Да, приговор мягкий, при совокупности статей максимальное наказание могло составить более 10 лет. А этот приговор говорит, что суд признал многочисленные смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, отсутствие умысла на убийство, возможно, примирение с родственниками потерпевшего и возмещение морального вреда», - сказал он «Кавказскому узлу».

Статус волонтера мог существенно повлиять на приговор и отсутствие ответственности руководства, отметил он. «Если бы обвиняемый был штатным сотрудником, центр нес бы ответственность за ненадлежащий подбор персонала, отсутствие обучения, это могло бы привести к уголовным делам против директора и администрации по статье о халатности. Назвав его волонтером, центр снял с себя ответственность за его действия, представив ситуацию как самоуправство отдельного лица, не связанного с политикой учреждения. Это классический пример манипуляции статусом для минимизации юридических последствий. Вместо системной проблемы центра дело представлено как единичный инцидент с неконтролируемым волонтером», - указал адвокат

Насилие в рехабах широко распространено

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев уверен, что рехабы нужно постоянно проверять. «Я считаю, что все эти рехабы надо систематически проверять и расспрашивать сидельцев об отношении к ним со стороны персонала. Также думаю, что родственники сидельцев тоже могут рассказать интересные факты. Насилие вне внимания руководителей рехабов, думаю, невозможно. Насилие есть всегда, просто в связи со специфической деятельностью сложно ожидать публичной огласке всех инцидентов», - сказал он «Кавказскому узлу».

Ему известны случаи, когда с постояльцами работали бывшие наркоманы и алкоголики. «В целом эффективность рехабов очень сомнительна. Системные проверки нужны, чтобы рехабы вышли из серой зоны и занимались именно помощью в реабилитации зависимых», - отметил он.

Работают, как правило, бывшие наркоманы, увидевшие свою "тему" - открыть аналогичные бизнес и заниматься лечением больных

Дагестанский журналист, знакомый с ситуацией, подтвердил, что с постояльцами реабилитационных центров часто работают бывшие зависимые люди.

«Работают, как правило, бывшие наркоманы, вставшие на путь исправления и, зачастую, увидевшие свою "тему" - открыть аналогичные бизнес и заниматься лечением больных. В этой среде считается, что только психолог, бывший наркоманом, и владелец рехаба, бывший наркоманом, лучше могут понять пациента и пациент будет им больше доверять», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, выход из серой зоны возможен только при внешнем и частом аудите таких заведений. «Они относятся к Минтруду, а не Минздраву, во всяком случае, в Дагестане их несколько лет назад курировал Минтруд. И нужно внедрение в зданиях рехабов камер наблюдения с доступом к ним кураторов. Практику насилия над пациентами в рехабах я оцениваю как общераспространенную, причем не только в Дагестане, но и по всей России. Для этого достаточно вспомнить жалобы на подобные центры за последние 10-15 лет, в том числе и на "Город без наркотиков". В Дагестане, с учетом того, что первые рехабы практиковали жесткие методы обращения с пациентами, а последующие были открыты бывшими пацентами "под копирку" - насилие общераспространенное и вряд ли оно методически обоснованно», - подчеркнул журналист.

Инцидент в Каспийске дошел до суда и приговора лишь по той причине, что убийство было невозможно скрыть, обратила внимание президент центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

"Если бы не убийство, то попытались бы все скрыть. И, я думаю, это было бы успешно для притеснителей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница напомнила, что рехабы - это преимущественно бизнес. "Очень редко сами люди создают волонтерские инициативы, получают гранты. Как правило, рехабы используют для перевоспитания, или попытки снять с себя ответственность за близких. Чтобы они работали эффективно, они должны существовать в правовом поле. Если оставить их без контроля, то, мы и будем продолжать читать информацию о трагедиях и злоупотреблениях в подобных заведениях", - отметила она.