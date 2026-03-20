Ограничения связи ударили по бизнесу в Махачкале

Отключения мобильного интернета в Махачкале влекут перебои в работе систем безналичной оплаты, что лишает покупателей удобного способа расчета и сокращает выручку предпринимателей. Убытки фиксируют даже торговцы на рынках.

Как писал "Кавказский узел", ограничения мобильного интернета вынудили носить с собой наличные и сильно замедлили работу бизнеса, рассказали опрошенные жители СКФО. По их словам, проблемы возникли при покупках в магазинах и онлайн, вызове такси, поиске информации. Также неудобства жителям Северного Кавказа создало активное замедление Telegram.

Отключения мобильного интернета сказались и на работе малого бизнеса, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» предприниматели.

«Из-за ограничений мобильной связи возникают проблемы с работой аппаратов эквайринга, становится невозможно оплатить покупку по QR-коду, или с приложений банков по мобильному телефону. Особенно это касается небольших торговых точек, где эквайринг связан с мобильной сетью. В крупных торговых комплексах проблема не так актуальна, так как там подключен проводной интернет и используется Wi-Fi», - сообщил владелец кофейни Закир.

«Терминалы бесконтактных платежей работают с перебоями. Основная проблема в нашем районе города - тут часто отключают свет и пропадает всякая связь», - рассказал Осман.

«У нас на рынке обычно расплачиваются наличными, но часто люди просят перевести деньги на банковскую карту. При отсутствии мобильного интернета покупатели не могут оплатить покупки и уходят, что приводит к потерям выручки, товар остается нереализованным», - рассказала продавец рынка Асият.

Владелец небольшого продуктового магазина Земфира пояснила, что не может позволить себе расходы на покупку и обслуживание эквайринг-терминала. Его стоимость составляет от 10 до 20 тысяч рублей, а обслуживание - в среднем 2 процента от суммы операции. «Платят, в основном, наличными, или переводят на карту. Но иногда банки блокируют карту, так как считают подозрительными регулярные платежи», - рассказала она.

Многие крупные торговые сети не оснащены терминалами для бесконтактной оплаты, заметил махачкалинец Арсен. «Я долгое время жил в Москве, привык всегда платить через приложение телефона. В Махачкале в некоторых крупных магазинах нет такой возможности, видимо хотят скрыть выручку. Недавно хотел купить бытовую технику, пришлось сначала снять крупную сумму в банкомате, но банк сразу заблокировал операцию, посчитав ее мошеннической. Только после переговоров с банком карту заблокировали», - рассказал он.

Министерство экономики и территориального развития Дагестана в январе 2025 года озвучило планы по увеличению доли безналичных платежей в течение ближайших трех лет. Планировалось увеличить долю безналичных платежей в республике до 70% к 2027 году, сообщил тогда министр Гаджи Султанов, чьи слова приводит РБК-Кавказ.

По словам Султанова, на начало 2025 года объем наличных расчетов в Дагестане составлял более 500 миллиардов рублей, в то время как безналичные операции достигали лишь 115-120 миллиардов. Этот разрыв, по мнению министра, требует активных мер по стимулированию перехода на безналичные платежи.

В 2025 году в Банк России поступило более 1,8 тысяч жалоб от жителей Дагестана. Чаще всего люди жаловались на отказ в проведении банковских операций и блокировку, что связано с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству, сообщил со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Банка России РБК-Кавказ 16 февраля.